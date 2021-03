Zárate: “Insfrán no habló de cómo vamos a recuperarnos de la fuerte caída salarial”

Compartir

Linkedin Print

El diputado provincial Osvaldo Zárate, opinó que el discurso del gobernador Gildo Insfrán en la apertura de las sesiones legislativas del período 2021, fue “más de lo mismo”.

“El gobierno de Insfrán insiste en recuerdos del pasado, hay que gobernar para todos no solo para los que piensan igual al modelo prebendario y clientelista, los formoseños queremos mejorar, que la plata alcance, que tengamos un desarrollo sustentable del sector privado, que despeguemos definitivamente para que nuestros jóvenes y profesionales puedan desarrollarse en sus actividades y no tengan que irse de la provincia por falta de trabajo”, expresó.

“El costo de la pandemia ha sido terrible para el país y los formoseños en particular”, aseveró el legislador y lamentó que Insfrán no reconociera “los abusos y atropellos de las libertades públicas e individuales cometidas por su gobierno, incluso los ratificó. Acá no solo se perdieron miles de trabajos privados, sino que también libertades que es lo que la ciudadanía reclama”.

Seguidamente, Zárate dijo que en el discurso del mandatario provincial “por lo menos esperábamos una disculpa y cumplimiento de los requerimientos de la Justicia Federal y organismos Internacionales de Derechos Humanos, por supuesto el que no escucha ni dialoga muy difícilmente pida disculpas o admita sugerencias”.

Asimismo aseveró que Insfrán “tampoco habló de cómo vamos a recuperarnos de la más fuerte caída salarial que haya sufrido la provincia, necesitamos que cada familia formoseña llegue a fin de mes, venimos como la provincia que peores sueldos abona a sus empleados, estamos 40% abajo de lo que se necesita para vivir dignamente”.

“Los logros de un gobierno se mide por las libertades y la felicidad de su pueblo, como les gusta decir a ellos”, finalizó pidiendo además por “Clorinda Libre”.

Compartir

Linkedin Print