Zárate insiste en Diputados con las propuestas para afrontar la crisis y mejorar la situación de estatales

Durante la sesión de ayer de la Legislatura provincial, el diputado de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zárate pidió a sus pares el apoyo para que los proyectos presentados por la oposición que contemplan medidas para «superar la crisis económica» tengan una moción de preferencia en Comisión la semana próxima, puesto que considera que sería de mucha ayuda para los estatales formoseños y además resaltó que el Ejecutivo tiene el dinero para llevarlas adelante.

«Desde el Frente de Amplio insistimos con el proyecto de Recompra de la deuda de los empleados Públicos para que el Gobierno de Formosa posibilite a los trabajadores de la administración pública terminar con sus deudas», sostuvo y agregó que «se trata de una herramienta que elevamos como propuesta al Poder Ejecutivo, porque la gente no tiene para comer; el empleado público tiene su sueldo diezmado por las deudas con entidades financieras, con el Banco Formosa, Tarjeta Chigüe y la Tarjeta Naranja».

Zárate explicó que «hoy el empleado retira solo el 30% de sus haberes, el otro 70% queda para las entidades financieras, nosotros proponemos comprar esa deuda, pagar el capital a esas entidades y como Provincia financiar la deuda al empleado público con tasas que pueda pagar y que le sobre el 70% y no el 30».

Vale decir, que la idea nombrada por el legislador va de la mano con el pedido de creación de un Fondo Compensador para poder equilibrar los sueldos de los empleados municipales con los empleados públicos de la provincia de Formosa. «El proyecto tiene que ver con la reasignación presupuestaria y hacemos hincapié en un Bono de Justicia Alimentaria Formoseña de $50.000, esto es para compensar las desigualdades que tenemos con los sueldos y los descuentos permanentes que hacen las entidades financieras», continuó.

«La mayor riqueza que puede tener un ciudadano es tener la heladera llena, pero cómo lo va a hacer si no le alcanza el sueldo, esto hay que resolver y la provincia tiene todas las herramientas para hacerlo. Plata hay, y eso lo dice el Gobernador cuando habla de superávit y plazo fijo», cerró.

Pese a sus argumentos, el bloque oficialista votó por la negativa, cerrando de esa manera las puertas para que las iniciativas sean consideradas el próximo martes.

Cuando Zárate terminó su alocución, la diputada del «Bloque Floro Bogado» Gabriela Neme pidió la palabra, pero el presidente de la Cámara, Armando Felipe Cabrera hizo caso omiso; ante la ofuscada reacción de la legisladora que reclamó porque no la dejaron hablar fue el presidente del Bloque del PJ, el diputado Agustín Samaniego quien «intercedió» para que se le cediera la palabra.

Al tomar el micrófono, Neme pidió moción de preferencia para que se trate un proyecto de cobertura inmediata a la salud, el cual también cuenta con la firma del diputado Adrián Bogado; esta idea también tuvo voto negativo por parte del oficialismo.

«Junto a Adrián Floro Bogado presentamos un proyecto de ley por el cual el gobierno de la provincia de Formosa debe responder en forma inmediata por todas las secuelas físicas o psicológicas que las medidas abusivas dictadas durante la pandemia produjeron a la población. Son miles los formoseños que padecen esas complicaciones.», expresó la diputada.

