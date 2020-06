Zárate: “La modificación en el Código de Faltas es una medida represiva que solo afectará a los más pobres”

Compartir

Linkedin Print

El diputado provincial Osvaldo Zárate, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló del proyecto de modificación del Código de Faltas que fue aprobado ayer por la madrugada tras una extensa sesión, introduciendo las modificaciones referidas al marco sancionatorio que entrará en vigencia una vez que la ley sea promulgada por el Ejecutivo, y que refieren a las restricciones que deben respetar los ciudadanos de ahora en más, en el marco de una emergencia sanitaria.

La reforma al Código de Faltas prevé la sanción de arresto de entre 5 y 30 días, redimible por multa, para el que incumpliere con una disposición legal de salud o higiene pública, pena que se puede agravar hasta sesenta días si la infracción se comete en el marco de una emergencia sanitaria, como lo es la declarada por el coronavirus.

Para el funcionario provincial que votó en contra, en esta modificación “se introducen medidas que van a cambiar, coartar la libertad de individuos y comerciantes en una situación que no entendemos, el gobierno de Insfrán sí tiene algo de magia en el sentido de que todo lo anormal lo hacen normal, tenemos superávit fiscal pero emergencia económica, no tenemos casos de coronavirus, pero meten modificaciones en el Código de Faltas para sancionar a formoseños que no usen barbijos o no cumplan con las medidas sanitarias como si fuera que estamos en una situación como Capital Federal o Chaco, son cosas innecesarias que meten miedo en aquellas personas que quieren hacer alguna protesta o ver cómo se sale de esto”.

Asimismo aseguró que no especifican cuáles son las infracciones, “en materia penal las faltas son generalmente punibles de un día a 30 días, acá son no menos de 15 días y hasta un máximo de 60 días, por ejemplo quien puede dictar sobre materia penal y decir que se tiene que arrestar a la gente, la mesa del Covid o la futura mesa de una enfermedad que puede aparecer en el futuro, el diputado Rodrigo Vera reconoció que tenían un afán de recaudar, nosotros hacíamos una especie de ejemplo, la Policía cuando te encuentra por la calle sin casco te secuestra el documento y después hay que pagar multa, acá la multa es mucho más fuerte porque son de hasta 150 mil pesos, Formosa y los formoseños han demostrado que durante todo este tiempo de la pandemia han sido muy respetuosos de las normas y hay dos motivos por los cuales no tenemos coronavirus; uno es la alta responsabilidad que tenían los formoseños y lo otro es que estamos aislados porque las fronteras con las otras provincias están selladas, uno puede estar de acuerdo o no con estas medidas pero han sido efectivas, también está la responsabilidad que tiene el gobierno que ha salido como airoso de esta situación y por más que desconozcamos que el gobierno ha hecho bien su tarea, tiene que haber una salida a todo esto, no podemos seguir de cuarentena permanente, hay mucha gente que la está pasando mal, comerciantes que cierran sus negocios, personas que no pueden salir de sus casas y encima les meten las manos en los bolsillos, es muy grave esto por eso le pedimos al gobierno que tenga una salida de la crisis que está metiendo al país en una situación muy compleja y Formosa a raíz de la baja recaudación en la coparticipación está teniendo problemas en el interior donde hay muchos municipios que no pueden pagar salarios, que han reducido a los empleados. Vemos que estas medidas son para evitar manifestaciones en las protestas, es una medida para acallar la protesta social que se va a dar si esto sigue sin ninguna salida a la crisis como estamos reclamando hace un tiempo”.

Para finalizar hizo mención a que mientras en otras provincias del país se sigue flexibilizando la cuarentena, en Formosa continúa siendo severa como al principio, “la gente tiene que usar barbijo, mantener distanciamiento pero las medidas son amplias, por ejemplo se multará a la persona que no acate la decisión de la mesa de salud pero cuáles son esas medidas, es decir que un ministro de gobierno o un ministro de economía junto con el ministro de salud van a sacar una medida que no sabemos y por la cual un individuo puede tener días de arresto o pagar una multa, pero con esta medida represiva se olvidaron de poner los servicios a la comunidad, acá vas preso o pagas una multa, no hay servicio comunitario y lo peor de todo es que esta medida solo va a afectar a los más pobres porque los ricos van a pagar la multa y van a salir, además se van abarrotar los juzgados civiles con presentaciones de defensa, se van a llenar de situaciones de justicia, el que no usa barbijo va a estar preso y el delincuente va a estar libre, aparte de la generalidad lo grave de todo esto es que en esta generalidad siempre el que paga los patos es el pobre y ellos se jactan de defender a los humildes pero en realidad lo que hacen es apretarlos cada vez más fuerte con leyes como estas y con el ajuste salvaje que están haciendo con los empleados públicos de la administración pública provincial y municipal porque el éxito del plan económico y del modelo formoseño es el ajuste sistemático y perverso a los trabajadores, tenemos supuestamente 20 años de ordenanza, 8.300 millones de pesos en activos pero tenemos los empleados públicos peores pagos del país en una situación calamitosa”.