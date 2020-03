Zárate pidió que el Banco de Formosa baje la tasa de financiamiento de tarjetas de crédito

Compartir

Linkedin Print

El diputado provincial de Juntos por el Cambio –UCR, Osvaldo Zárate presentó en la Honorable Cámara de Legislatura un Proyecto de Resolución para que el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas haga cumplir al Banco de la Provincia de Formosa la aplicación de las resoluciones del BCRA A6911 y A6912 para impulsar la disminución de las tasa de financiamiento de las tarjetas de créditos bancarias y no bancarias. La propuesta tuvo el acompañamiento de los diputados Ramírez Enrique Eduardo, Noelia Luna, Adrián Malgarini, Tassel Andrea Roxana y Ricardo Rodolfo Carbajal.

Asimismo relató que «el proyecto de resolución de la Honorable Legislatura provincial en su Artículo 1ro: instar al Poder Ejecutivo Provincial a que, a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, haga cumplir a su entidad financiara local Banco Provincia de Formosa, en forma inmediata con plazo de liquidación de haberes de Marzo 2020, la comunicaciones A6911 y A6912, del Banco Central de la República Argentina. Con respecto a la tasa de financiamiento de las tarjetas de créditos bancarias, estableciendo que los bancos no podrán cobrar más de un 55% de interés nominal anual. Las tarjetas de crédito personales de las entidades financiaras, excluyendo a las tasas de los proveedores no financieros de crédito».

Fundamentos

Entre los fundamentos del proyecto el legislador provincial indicó:

«El Director del Banco Central de la República Argentina BCRA decidió a través de las Comunicación A6911 y A6912, impulsar unas fuertes bajas en las tasas de financiamiento de todas las tarjetas de crédito, tanto bancarias como no bancarias. La medida fue adoptada en el contexto de bajas consecutivas de las tasas de interés y con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables e impulsar la recuperación del crédito al consumo.

Con respecto a la tasa de financiamiento de las tarjetas de crédito bancarias, se estableció que los bancos no podrán cobrar más de un 55% de interés nominal anual.

En relación a las tarjetas de crédito no bancarias, el BCRA a partir de ahora, la tasa de interés de estas tarjetas no podrá superar el 25% del promedio de la tasa de créditos personales de las entidades financieras, excluyendo a las tasas de los proveedores no financieros de créditos.

El Gobierno de Formosa no debe, por tanto, eludir la responsabilidad que le compete, pues como accionista mayoritario del Banco de Formosa SA y por ser este, el único agente bancario provincial, que atiende y se beneficia con la intermediación bancaria de la masa salarial de los agentes de la administración provincial y municipal de Formosa tiene un doble a rol en defensa del salario del sufrido dependiente estatal; entendemos que el Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas debe ejercer un estricto control de las disposiciones del BCRA señaladas en el artículo 1ro del presente proyecto como una valiosa herramienta de la Justicia Social tan declamada pues concurriría en auxilio de los que menos tienen».

Por último, Zárate expresó que espera el acompañamiento de la presente iniciativa, solicitó a sus pares «enriquecer y suscribir» a la misma para «beneficiar a un gran número de formoseños».