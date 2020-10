Zárate: “Queremos salir de la cuarentena eterna”

Compartir

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zárate se refirió a la gran cantidad de carteles que fueron colocados en accesos y avenidas principales de la Ciudad en “apoyo” al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. “El populismo plantea que ‘el líder personifica al pueblo, pero en la práctica representa solo a sus seguidores’, algo simple para personificar las consignas apreciadas hoy en la ciudad”, comenzó diciendo.

Y continuó: “nosotros no tenemos nada que ocultar, queremos salir de la cuarentena eterna con responsabilidad social, con protocolos sanitarias sustentables y recuperar parte de lo que queda de la devastación económica que nos llevan Alberto Fernández y Gildo Insfrán”.

Expuso que “queremos que los formoseños que están fuera de la provincia ingresen, con todos los procedimientos sanitarios necesarios, buscando alternativas entre los centros de aislamientos y sus hogares individuales, tal como en otros lugares del país con probada efectividad”.

“Exigimos transparencia en el ingreso administrado, no puede ser que nadie tenga idea de cómo va su trámite y depende de la voluntad política de una mesa Covid19, o tal vez de un puntero del Partido Justicialista”.

“Queremos volver a las actividades paulatinamente a la ‘normalidad’, no estar preso en nuestra tierra; recuperar lentamente lo perdido, con las recomendaciones sanitarias respectivas, cómo otras provincias que aun teniendo el virus avanzan con actividades como clases escolares, bares, recreativas, comerciales e industriales”.

“Queremos que nuestros funcionarios no se burlen de nosotros y tengan decoro cuando explican situaciones planteadas por la prensa, que solo expresa pensamientos de los ciudadanos, el respeto y la tolerancia tiene que ser el traje a medida de cada Ministro del Poder Ejecutivo”, lanzó el legislador.

Y cerró diciendo que “queremos un gobernador que nos entienda, que su liderazgo es personal y no reemplaza al pueblo”.