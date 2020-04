Zárate respaldó la extensión de la cuarentena y aseguró que los resultados son «alentadores»

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el presidente del Bloque de diputados provinciales del Frente Amplio Formoseño Osvaldo Zárate, indicó que acompaña la decisión del presidente de la Nación Alberto Fernández de seguir la cuarentena hasta el 26 de abril, en el marco de las medidas que se han tomado para prevenir el avance del coronavirus y dijo que los resultados que mostró en los gráficos son «alentadores».

«Los resultados que mostró en los gráficos el Presidente de la Nación son alentadores, comparado a lo que se está viviendo en otros países; son medidas aceptadas y un esfuerzo de todos los argentinos que está llegando a un buen fin», sostuvo.

«No es momento de discutir a la cuarentena sino de acatarla y tratar de que todos los argentinos estemos exentos del coronavirus y en especial nuestra provincia».

Y resaltó que «el 95% de los formoseños están respetando la medida».

No obstante consideró que «esta cuarentena es muy duro para Formosa porque hay mucha gente que vive el día a día y hoy la está pasando muy mal. Hay medias que ha tomado el Gobierno nacional pero no acá en la provincia, por lo que es el momento de que se comience a mirar para adentro y empezar a ayudar a los monotributista, comerciante, así como eximir el pago de REFSA y empezar a trabajar para ver cómo se puede sostener a nuestra pequeña y mediana empresa que en están destruidas en esta cuarentena».

En ese sentido contó que «cuando comenzó la cuarentena presentamos un proyecto con seis puntos que iba de la excepción de rentas hasta préstamos para las pymes del Banco de Formosa, así como también suspende el corte de la energía eléctrica y subsidiar el pago a los comercios afectados; además de un paquete de medias para cuidar a las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Formosa que son las que hoy están sufriendo esta pandemia, como sucede en el resto del mundo acá se van a perder muchas empresas y lo que tenemos que tratar de hacer es sostener, porque la gran mayoría con mucho esfuerzo han podido sobresalir en estos últimos tiempos».

Ante la situación pidió que consideren el proyecto que presentaron desde el bloque del FAF, «la única respuesta que tuvimos es que respetaron la medida de no cortar la energía pero si generan la deuda y hoy las pequeñas y medianas empresas tienen que pagar alquiler, luz, impuestos provinciales y de parte del estado provincial todavía no tienen ningún tipo de repsuesta, y eso eso lo que estamos reclamando».

Sin embargo, aseguró que «las medias que se están tomando con respecto a la cuarentena son aceptadas, hay que salir despacio ya que en el caso de Formosa que no hay casos Positivos de COVID-19 podemos a partir dela semana que viene proponer algunas flexibilizaciones, sin dejar de lado que la cuarentena es la única vacuna que hoy tenemos para que el virus no se siga propagando».

«Por lo que la salida tendría que ser lenta, pero paulatina y si se llegará a producir algún inconveniente retroceder de nuevo y volver al punto cero para poder seguir hasta que esto se normalice. No es algo fácil, menos para nosotros que somos una provincia pobre y que dependemos casi 100% de la coparticipación y del aporte que hacen los empresarios. Esto es un equilibrio que el gobierno debe tomar en cuenta y creo que en muchos casos ya lo habrá hecho».

Por último brindó un mensaje en apoyo a todos los ciudadanos: «Pedimos que todos los formoseños sigan empujando para el mismo lugar, este es un momento de unidad. Podemos tener nuestra diferencia con el gobierno pero acompañamos la medida sanitaria que se están tomando para el bienestar de todos».