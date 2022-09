Zárate responsabilizó al gobierno por el corte de ruta que exige módulos habitacionales

Compartir

Tras una jornada de múltiples cortes e interrupciones al tránsito, el diputado provincial Osvaldo Zárate del Frente Amplio Formoseño (UCR), llamó al diálogo entre funcionarios de gobierno y manifestantes para desactivar el corte que ya cumple una semana en el Puente Blanco. “El primer responsable de esta situación es el gobierno”, manifestó al Grupo de Medios TVO.

“Nosotros siempre hemos tenido como partido una mirada crítica, nosotros no estamos de acuerdo con los cortes de ruta, creo que hay gente que tiene derechos pero también otra gente que lo tiene; uno tiene derecho a circular y el otro tiene derecho a protestar, siempre y cuando no avance sobre los derechos de las otras personas. Creo que el gobierno debe tener un canal de diálogo permanente, de hecho ellos, creo que con todas las entidades que realizan manifestaciones, tienen relación”, agregó el legislador provincial.

Las declaraciones de Zárate se dan luego de una semana de corte de ruta sobre el acceso del Puente Blanco en la Zona Norte que generó al menos otras 3 réplicas durante la jornada de ayer, lo que torno a la Ruta Nacional N° 11 intransitable. Para el legislador provincial, el gobierno debe llamar al diálogo.

“No puede ser que un grupo de personas, que legítimamente pueden querer viviendas, te corten una ruta para poder ser escuchados, me parece que tiene que haber un ámbito de debate en el que puedan hablar, en el que se puedan entender y que cada uno pueda exponer su posición”, dijo.

Respecto a la entrega de módulos habitacionales, el dirigente radical indicó que se ha “partidizado” generando desigualdades que luego concluyen en reclamos como el que llevan adelante el grupo de 25 familias a metros de la Rotonda de la Virgen del Carmen.

“El problema que hay es que están partidizados, entonces esto hace que uno desconfíe del otro y permanentemente haya este tipo de manifestaciones que entorpece el normal desenvolvimiento de la gente que trabaja, que no puede hacer cosas porque es un corte a cada rato y creo que el gobierno inmediatamente tiene que tomar una postura de diálogo, proceder a que esta gente, a través de la conversación, pueda levantar los cortes que hay en distintos lugares de la ciudad”, opinó.

Durante la jornada de ayer, la justicia federal ordenó una medida para desalojar el corte pero los manifestantes hicieron caso omiso y continuaron con la medida de fuerza. Además de ello, también se registraron otros cortes a la altura del barrio Namqom, mientras que otro grupo aguardaba en inmediaciones al complejo Juan Pablo II. Por tal motivo, Zarate responsabilizó de la situación al gobierno provincial.

“En el radicalismo nunca vamos a avalar un corte de ruta, es más creo que si se ponen en media calzada y que la gente vea que hay una protesta y se entrega un volante, porque conversan a la gente que pasa, van a conseguir más apoyo del que tienen ahora. Uno tiene derecho pero también hay otras personas que lo tienen. La gente tiene mucha bronca y tenes estos cortes que te complican, la verdad que creo que el primer responsable de esta situación es el gobierno, se que al que tiene la culpa le es más fácil culpar al otro, y de ninguna manera nosotros estamos haciendo o avalando este tipo de manifestaciones. Hay formas y formas de protestar pero hay que respetar el derecho del otro, por ahí pasa la cosa”, finalizó.

