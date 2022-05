Zárate sobre el «pase» de Argüello al PJ: «Tendrá que darle explicaciones al pueblo formoseño»

Compartir

Luego de lo que el arco opositor lograra conseguir un tercio de las bancas de la Honorable Legislatura Provincial en las últimas elecciones, la diputada Patricia Argüello decidió abandonar el Frente Amplio Formoseño y unirse al oficialismo provincial, impidiendo, por ejemplo, que ministros y funcionarios provinciales, sean interpelados por los diputados provinciales. «Para corromper tiene que haber un corruptor y una persona que se deja corromper», señaló Osvaldo Zarate, diputado provincial, al Grupo de Medios TVO.

«Las convicciones son personales, de manera que la diputada Argüello primero le dará explicaciones a su consciencia y después al pueblo de Formosa de por qué este cambio. Me parece que el gildismo no cambió, sigue siendo igual; a veces las convicciones no son las mismas en todas las personas, de manera que esto es una cuestión de Patricia Arguello, nosotros vamos a seguir en el frente», manifestó el diputado Zárate al respecto.

La decisión adoptada por la diputada se da en medio de los trabajos políticos para la consolidación de un único espacio opositor de cara a las elecciones generales del próximo año.

«Hablamos con Adrián (Bogado), apoyamos las convicciones que tiene él, las que tiene Gaby (Gabriela) Neme y vamos a seguir en el camino de la construcción. A veces en la construcción se cae un ladrillo pero hay que seguir construyendo”, señaló.

La estrategia política del oficialismo no sólo buscaría debilitar al espacio opositor, sino que con esta decisión, la diputada Arguello impediría que ministros y funcionarios provinciales, puedan ser interpelados en la Legislatura Provincial al otorgar los dos tercios al espacio que responde a Insfrán.

“Yo creo que el Gobierno, para que sus ministros o sus funcionarios sigan mudos como están ahora, necesitaba un diputado de la oposición y esto es como un virus, una vez que entra al cuerpo busca el órgano más débil y este órgano seguramente es la diputada Argüello que se enfermó. Eso no implica que nosotros vamos a bajar los brazos, sino todo lo contrario, vamos a subir la guardia, tratar de ampliar el Frente porque este es el camino, sin dudas”, afirmó Zárate.

Sin dudas, la noticia impactó fuertemente en la oposición provincial. «A nadie le gusta lo que pasó pero depende mucho de la convicción que tenga la persona».

«Parece que hubo un reseteo de lo que ella piensa y se cambió, porque no hay otra explicación, pero si va a tener que dar explicación a sus electores, a la gente que la cruza constantemente, a la familia; sí me parece que es una estafa a sus electores, ella fue diputada conmigo en el 2019, la verdad que me sorprende como sorprende a todo el mundo», concluyó el legislador provincial.

