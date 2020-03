Zárate volvió a criticar incremento a estatales: «El aumento es pobre, de eso no tiene culpa la oposición»

Compartir

El diputado provincial de «Juntos por el Cambio», Osvaldo Zarate se refirió al aumento otorgado por el gobierno provincial para los estatales, dijo que el 15% es «pobre» y que desde su espacio insten en que debe ser del 45%. «Lo dijimos siempre y ahora reiteramos que el aumento a los estatales es muy pobre, y no resuelve el retraso salarial de 50% con respecto a la inflación y coparticipación», lanzó Zárate.

Comentó que «en las recorridas por los barrios, Pedro me dijo ‘no me alcanza el aumento ni para pagar la luz. Ya me llegó el aviso del corte de agua, me vino $ 1200, no me sobra un mango, pensé que con el aumento podía estirar un poquito más'».

«Insistimos en un aumento del 45%, y levantar el mínimo a $ 30.000, de esa forma vamos a empezar a lograr una reparación histórica salarial que es la que nos debe el gobierno Provincial, de qué sirven los anuncios si no hay dinero en el bolsillo de los trabajadores», sintetizó el legislador.

Expuso además que «durante años hemos estamos reclamando aumentos que dignifiquen la familia de los empleados públicos provinciales y municipales, el Gobernador es el responsable, los empleados nacionales tienen salarios dignos, Formosa es la que tiene peores sueldos en la República Argentina».

«Las mayorías de las paritarias incluidas las docentes tienen una perspectiva del 35%, pero el gobierno de Insfrán decidió el 15% hasta junio, dejando con una amarga expectativa a miles de trabajadores estatales. En el gobierno de Macri para marcar diferencias y entorpecer las paritarias nacionales, otorgó el 42%, ahora con el gobierno del PJ quiere recortar salarios a modo de ajuste en sintonía con Alberto Fernández».

«Resulta que ahora es importante lo que pasa en el país y hay que ‘colaborar’, antes no había que preocuparse y se auguraba que a la Argentina le vaya mal, solo pretendemos un aumento acorde con los fondos que llegaron a Formosa. En el 2016 nuestra provincia recibía coparticipación inferior al 23%, con el gobierno de Cambiemos pasó a ser el 40%, los ingresos casi se duplicaron, pero el sueldo de los empleados fue para atrás», disparó.

Seguidamente detalló

la «realidad» de Formosa:

-Superávit fiscal durante años

-Aumento sostenido de la coparticipación

-Dinero en plazo fijo denominado fondo anticíclico

Provincia sin deudas (contrariedad es que los sueldos son pobres y están esquilmados por la voracidad del Banco de Formosa, o casualidad el socio mayoritario es el gobierno de Formosa).

«La realidad indica que miremos la situación de nuestros empleados, la luz, el agua, cable, internet, y servicios municipales se lleva más del 55% del salario, si a eso le sumamos alquiler, alimentación, educación, salud y vestimenta no hay nada más que explicar. Como quiera llamarlo, el aumento otorgado es mezquino y pobre», culminó Zárate.