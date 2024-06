Zdero instó a trabajar para que la UCR sea alternativa de gobierno

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, quien en horas de la mañana asumió la presidencia en la UCR de su provincia, estuvo presente anoche en la asunción de las nuevas autoridades de la UCR de Formosa. Además de brindar su apoyo a la nueva Comisión, en contacto con el Grupo de Medios TVO el mandatario chaqueño llamó a trabajar fuertemente para avanzar con un radicalismo que sea alternativa para gobernar para lo cual “es necesario salir de los escritorios e ir a los territorios”.

Leandro Zdero

Primero, al referirse a la UCR, Zdero dijo que está convencido en que es necesaria la “unidad” para concretar la posibilidad de abrazar el poder para cambiar las cosas, es decir, “convertirnos en una alternativa de poder y para eso lo que tenemos que hacer es ser humildes y generosos. Si queremos construir no lo vamos a hacer solamente con los radicales que nos encontramos en los Comités, hay que construir con todos, inclusive con los que no abrazan a ningún partido político, con los que se fueron desencantados con el radicalismo y también con aquellos que tienen otras banderas, pero podemos poner el denominador común sobre la mesa y encontrar ese camino para comenzar a construir una Formosa de oportunidades, eso lo vamos a lograr con convicción, amplitud y generosidad”.

Seguidamente, al ser consultado como se logra esa unidad para el crecimiento respondió: “cuando yo era candidato a gobernador, en muchos de los casos hasta me cerraban las puertas de los Comités siendo yo radical, porque a veces las internas hacen de que esto se agrave aún más, y a veces si no está el Comité abierto no importa porque podés ir a la panadería, encontrarnos con el que está caminando por la calle, ir a una chacra, a una campo, hablar con la gente porque el radicalismo y la vocación de poder se hace con la gente, y de esa manera nosotros lo supimos hacer, fuimos a una interna, pero después avanzamos en esa capacidad de convocar a todos diciendo ‘vengan, que hay lugar para todos en esta posibilidad de concretar el sueño de la dignidad de los chaqueños’ y así lo hicimos. Recorrí chacra por chacra, campo por campo, ciudad por ciudad, paraje por paraje, encontrándome con todos los sectores y no solamente llevando la esperanza de poder gobernar escuchando a la gente porque si la política algo hace mal es que si se encierra en el comité se equivoca, hay que salir de los escritorios e ir a los territorios”.

Nueva Comisión

En lo que respecta a la nueva Comisión UCR en Formosa encabezado por Miguel Montoya y Carla Zaiser, el gobernador chaqueño expresó que siempre cuando hay renovación hay esperanza, hay sangre joven y ganas de cambiar las cosas, pero “detrás de cada persona hay un equipo enorme, hay mesas de conducción y ahí lo que tiene que hacer es el que conduce es tener la generosidad de sumar a todos y que todos sean parte de la construcción de lo que se viene”.

“En esta construcción que generamos dentro de la UCR como representación tengo de todas las líneas políticas e internas del radicalismo representadas en la conducción; hemos cambiado los 70 comités del circuito y estamos generando esta necesidad de abrir y darle vida al Comité, pero fundamentalmente la militancia que se sienta que puede estar en cada rincón de la provincia llevando radicalismo y haciendo de esto una posibilidad concreta de dignificar a la gente”, afirmó.

Por otro lado, el Gobernador confió que cree que el radicalismo formoseño hizo una “autocritica” de lo que pasó en los últimos comicios por lo cual “hay que ir renovando, a nosotros nos pasó en la provincia, y fuimos generando esta alternativa en una construcción que nos llevó mucho tiempo y a veces los escenarios que se presentan, como el escenario de la actualidad, implica renovación a la cual hay que ponerle fuerza, compromiso y territorio, solo de esa manera vamos a salir con un radicalismo adelante en Formosa”.

Un mensaje de esperanza

Finalmente, al enviar un mensaje a los formoseños asintió Zdero: “les dejo un mensaje de esperanza, y aquí en Formosa como en el país lo que pretendemos es generar un radicalismo federal, mucho más humano, más sencillo, que empatice con los problemas de la gente, que se ponga en el lugar y la piel del otro; si logramos eso vamos a ser un radicalismo que sea alternativa para gobernar”.

Diego Herrera

Por su lado, el presidente del Comité Capital UCR, Diego Herrera también habló con este medio sobre su asunción. “Primero quiero expresar que tomo el cargo con mucha responsabilidad, agradezco a todos los grupos internos y a todos los correligionarios que me acompañaron con el voto”, dijo.

“Lo que nosotros tenemos que lograr es que el radicalismo vuelva a ser figura central dentro de la política- que ya lo es- pero tememos que lograr que el Comité Capital sea un centro de referencia para cada uno de los vecinos que ante cada injusticia, reclamo o pedido sepa que hay un Comité capital y provincial donde se puede referenciar y tener contención para los problemas que tienen”, manifestó el radical y adelantó que “vamos a trabajar para que la gente sepa que tiene un partido que va a estar alado de ellos cuando surjan los problemas”.

Nuevas autoridades radicales

Las nuevas autoridades que estarán al frente del Comité provincial son Miguel Montoya y Carla Zaiser, mientras que en el Comité Capital estarán Diego Herrera y Bianca Capeletti Puyó presidente y vicepresidente respectivamente.