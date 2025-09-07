Zeballos y Granollers ganaron una final histórica del US Open

En la previa de la Copa Davis, Cebolla alcanzó su segundo título de Grand Slam. El sudamericano y el español se impusieron en un duelo que se definió en los detalles, por 3-6, 7-6 (4) y 7-5.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers escribieron un nuevo capítulo de su rica historia en dobles y se coronaron en el US Open para obtener el segundo título de Grand Slam como dupla. Los hispanohablantes vencieron a los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury, por 3-6, 7-6 (4) y 7-5. El cruce ante los europeos se definió en detalles mínimos y en todo el encuentro solo hubo dos quiebres de saque, uno por lado. De esta manera, el Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows se convirtió en el escenario donde el marplatense se metió en el selecto grupo de los argentinos con dos títulos de Grand Slam.

Zeballos-Granollers llegaron a la recta final del set definitorio con tres match points en contra, pero ganaron siete puntos consecutivos para llevarse ese parcial y también para quebrar el saque de sus rivales. Eso les permitió definir con su servicio para el 7-5 final.

Los europeos comenzaron a marcar la tendencia del partido en el octavo game del primer set. En ese momento, con Marcel Granollers al saque, los subcampeones del Roland Garros pasado se quedaron con el primer quiebre del partido. Hasta ese momento, las dos duplas no habían concedido chances de rotura y habían mantenido sin problemas sus turnos desde la línea de fondo.

En el segundo parcial, la inercia se mantuvo y la paridad fue absoluta hasta el cierre. Si bien, el marplatense y el ibérico concedieron tres chances de rotura a lo largo de la manga, ninguna de ellos pudo ser concretada por parte de los ingleses. La única ventaja llegó en el tiebreak, donde con un miniquiebre los latinos decretaron que la definición del último Grand Slam de la temporada se iría al tercer set.

El historial entre estas dos parejas de élite anticipaba un duelo de máxima tensión. Hasta la fecha, se habían enfrentado en tres ocasiones, con el detalle de que los hispanohablantes se habían quedado con la pasada final de Roland Garros para levantar su primer título Grande como dupla. El cruce que se reeditó este domingo en el Arthur Ashe Stadium contaba con otros dos antecedentes, uno por lado: los europeos celebraron en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, mientras que los latinos hicieron lo propio en la misma instancia de Wimbledon.

Para Zeballos y Granollers, esta final en Flushing Meadows era la revancha. En la edición de 2019, habían alcanzado por primera vez el partido por el título en este mismo escenario. En aquella oportunidad, se midieron ante la formidable dupla colombiana de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes en ese momento eran los número uno del mundo y venían de consagrarse en Wimbledon. El desarrollo de aquel encuentro fue favorable para los cafeteros, que se impusieron con un marcador de 6-4 y 7-5, dejando al argentino y al español a un paso de la gloria.

Tras la victoria, Horacio Zeballos tuvo palabras de reconocimiento para sus rivales que pelearon cada punto: “Fue una batalla asombrosa. Es muy difícil cuando, en este tipo de partidos, hay un ganador y un perdedor, porque realmente lo merecimos los dos. Felicitaciones a nuestros rivales, honestamente».

Por último, y con trofeo en mano, Cebolla se refirió a su compañero y a lo que atravesaron juntos en los últimos días: “Fue impresionante la multitud de personas que estuvo aquí mirando la final. Le agradezco a Marcel por estas dos semanas y especialmente por el tiempo que pasamos fuera de la cancha”.