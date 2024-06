Zeballos y Granollers superaron la segunda prueba en Roland Garros

Horacio Zeballos y Marcel Granollers (pareja N°1 en el ranking ATP) siguen tomando impulso dentro de Roland Garros. En la segunda ronda, los máximos favoritos del certamen francés superaron a los austríacos Alexander Erler (45°) y Lucas Miedler (908°) por 7-6 (3) y 6-2 después de una hora y 21 minutos en cancha. De esa forma, clasificaron por tercera ocasión consecutiva a la tercera ronda en París.

El español Granollers y el argentino Zeballos iniciaron su campaña como la dupla número uno del ranking por primera vez en un Grand Slam derrotando en primera ronda de Roland Garros a los locales Fabrice Martin y Adrian Mannarino por 6-2 y 6-2.

Este año cuentan con un balance de 26 partidos ganados y 8 perdidos con el título en el Masters 1000 de Roma como lo más destacado hasta el momento. Ha hecho, al menos, semifinales en cada uno de los torneos de esa categoría en 2024.

Ese dato explica también la razón por la cuál arribaron a su mejor ubicación histórica posicionándose como los líderes del ranking en dobles.

En equipo han hecho semifinales en las últimas dos ediciones de Roland Garros y finales en Wimbledon 2021-2023 pero aún buscan ese gran objetivo que significaría levantar el título más importante de sus carreras.

Federico Coria pasó un mal

momento en Barcelona:

le robaron pertenencias

en el aeropuerto

El tenista argentino fue víctima de ladrones que le hurtaron varios bolsos y objetos de valor en el estacionamiento donde se retiran los vehículos de alquiler.

El tenista argentino Federico Coria sufrió un muy mal momento en el aeropuerto de Barcelona, donde llegó este viernes luego de que quedara eliminado de Roland Garros, tras perder en cuatro sets con el estadounidense Taylor Fritz. El rosarino, de 32 años, denunció a través de un video publicado en su cuenta de TikTok que le robaron parte del equipaje mientras se aprestaba a cargar las valijas en un auto que había alquilado.

“Bueno, amigos, amigas: nos chorearon, nos robaron, nos timaron. No, no es una joda”, comienza Coria en el video que subió a la red social. Y a continuación contó cómo fueron los hechos: “Ayer llegamos a Barcelona, pedimos un auto al parking del aeropuerto. Los autos acá están de culata y no podés acceder con el carro de las valijas. Yo me subí al auto y Flor [Florencia Gomes, su novia] vio que alguien salió corriendo. Ella lo persiguió por una de las escaleras del aeropuerto y yo también salí para otro lado. Cuando nos fuimos a buscar a esta persona, no cerré el auto y no sabemos si alguien se metió en el auto o que, pero me sacaron las raquetas. También se llevaron la mochila de mi novia que tenía el anillo de compromiso, su celular, el pasaporte de ella…No hago este video para dar lástima sino para alertar a los que vengan para Barcelona”, advirtió el tenista, actual número 71 en el ranking mundial.

Tras el incidente, Coria hizo la denuncia ante la policía del aeropuerto, pero no consiguió recuperar nada. Trabajadores del lugar le reconocieron que este tipo de situaciones son cada vez más comunes. De hecho, localizaron la ubicación del teléfono celular y fueron hasta el lugar, pero no se animaron a ingresar.

“Después del robo un empleado del lugar me dijo que robaban por esa zona. Le pregunté por qué no me avisó antes. No sabía que era tan común que pase esto en el aeropuerto del Barcelona. Cuando fui a hacer la denuncia había dos personas más adelante a las que les habían robado. En el aeropuerto tienen cámaras, pero no me mostraron nada porque necesitan autorización de un juez. Con la ubicación del celular fuimos a donde nos marcaba y empezamos a hablar con una propietaria del lugar que nos dijo que sabía que en el edificio había gente que robaba. Nos dijo que nos podía abrir, pero no quisimos arriesgarnos”, contó el tenista.