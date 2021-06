Zieseniss presentó ensayo donde analiza la realidad política, social y cultural de Formosa

Compartir

El Dr. Emanuel Zieseniss, abogado y ex delegado del INADI en Formosa publicó recientemente un ensayo titulado “El Proyecto de Perpetuidad en el Poder” donde realiza un análisis de la realidad política, social y cultural de nuestra provincia.

En contacto con el Grupo de Medios TVO Zieseniss indicó que “a través de estas líneas pretendemos poner en evidencia que el único proyecto político claro que tiene el gobierno provincial es el de perpetuarse en el poder”.

Según dijo la obra consta de cinco capítulos, y está dirigida al ciudadano “común y corriente”, por ello se utilizó un lenguaje sencillo y fácil de entender.

Comentó el letrado que “el capítulo I tiene por objetivo mostrar cómo en la provincia de Formosa el sistema republicano establecido como forma de gobierno por nuestras leyes supremas, es violentado y adecuado a los intereses del poder, constituyéndose solamente en una simple fachada institucional, detrás de la cual se esconde el régimen autoritario que nos gobierna”.

“Del capítulo II se desprende el nombre del libro, y en él intentamos mostrar cuales son las leyes no escritas que motivan las decisiones del gobierno -los principios que rigen el funcionamiento del poder- pues entendemos que la vigencia de estos principios es lo que garantiza la eternización en el poder de la cúpula gobernante. El proyecto de poder del cual hablamos en este apartado se conforma de una combinación de factores políticos, económicos, sociales y culturales, cuya articulación arroja como resultado una provincia gobernada hace más de un cuarto de siglo por las mismas personas”, continuó.

“En el capítulo III realizamos un breve análisis acerca de cómo la sociedad formoseña después de más veinticinco años de ser gobernada por el mismo régimen, ha naturalizado la vigencia de muchos de los principios descriptos en capítulo anterior, lo cual también contribuye de alguna manera a la consolidación del sistema en el que nos encontramos”, agregó Zieseniss.

Seguidamente “en el capítulo IV analizamos como en un régimen autoritario las soluciones a los problemas –indefectiblemente- son soluciones autoritarias, pues el manual es el mismo ante cualquier desafío. Aquí podemos observar como los principios enumerados en el capítulo II subyacen al encarar las distintas problemáticas a las que se enfrenta el régimen, incluso problemáticas nuevas como el Covid 19”.

Explicó el autor que “esta obra nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de un cambio en Formosa, al menos a los que pretendemos que nuestra provincia se desarrolle con igualdad de oportunidades. Es por ello que en el último capítulo abordamos la idea de ‘Qué podemos hacer si queremos un cambio’, aquí analizamos este interrogante intentando buscar soluciones desde la óptica de los partido políticos, entendiendo a los mismos como instituciones fundamentales de la democracia, pero también poniendo la mirada en la necesidad de valorar el aporte individual de cada ciudadano, como elemento imprescindible en este desafío”.

Por últmo, expresó que el ensayo no pretende quedarse en el mero análisis político “sino ayudarnos a comprender como opera el poder en nuestra provincia, desnudar la injusticia que lleva en su esencia el régimen y contribuir a que nos demos cuenta, que Formosa necesita un cambio, así como también necesita que todos nos involucremos en él”.

