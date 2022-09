Zona Norte del Torneo Federal A: derrota de Sarmiento en San Francisco

Compartir

Sarmiento perdió ante Sportivo Belgrano en San Francisco, Córdoba, por 1 a 0, en partido que le dio continuidad a la 28ª fecha de la zona Norte del Federal “A” de fútbol. El único gol lo convirtió Enzo Avaro a los 4 minutos de la primera etapa.

La fecha concluirá este martes por la noche con el partido entre Racing y Douglas Haig de Pergamino, en Córdoba. Si los cordobeses ganan, igualarán la línea de Sarmiento en lo más alto de la tabla de posiciones. Este fin de semana el “Decano” tiene fecha libre.

El partido

Comenzó mejor el local, presionando la salida de Sarmiento, y así pudo llegar rápidamente al gol por medio de un tiro libre que Mitre despejó hacia el costado, y Avaro la tomó de aire para colocarla al ángulo a los 4 minutos.

A partir de allí el local ganó los duelos, ayudado por la parte anímica que significa un gol en el comienzo. Avaro siguió siendo un hombre importante por izquierda, encabezando casi todos los ataques del local.

Leo Fernández imaginó un equipo más combativo en la mitad de la cancha con Mansilla en lugar de Martínez, pero no funcionó porque el equipo no estuvo preciso en la marca ni tampoco fue contundente en ataque como en otros cotejos.

El local, además del gol, contó con dos situaciones más de peligro, en ambas participó Pucheta, primero evitando la caída de su valla ante un disparo de Muller, y luego desviando levemente el balón, para que Mitre la contenga sobre la línea.

En el complemento cambió la actitud de Sarmiento, lo fue a buscar más arriba por la propia necesidad de estar perdiendo. Fernández decidió mantener la misma formación, pero a los pocos minutos hizo los dos primeros cambios. Sagarzazu y Martínez ingresaron por Pío y Brito, y allí el “Decano” se paró definitivamente más adelante en el campo de juego.

Fue así que tras un buen centro de Cañete, Olego no pudo empujar con comodidad, en una de las pocas pelotas que cayeron dentro del área chica rival.

Sportivo Belgrano se abroqueló bien, jugando un partido diferente al de la primera etapa, ahora esperando para poder salir de contragolpe, y Sarmiento no estuvo nunca fino como para poder penetrar esa sólida defensa local.

Fue derrota del “Decano” luego de 12 partidos, ahora deberá esperar el resultado de Racing de Córdob para saber si vuelve a compartir la punta de la tabla.

