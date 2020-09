Zoom sin acuerdo y con tres opciones de formato que se elevarán en la reunión del 15 /09

Compartir

En la noche del miércoles y con la presencia de 14 de los clubes que forman parte de la Zona Norte del Federal A, se realizó una nueva reunión con el objetivo de diagramar el formato de los torneos para la tercera categoría del fútbol argentino. San Martín de Formosa dijo presente a través de Grisel Cardozo, máxima dirigente de la entidad del barrio San Francisco y del Secretario, Florencio Belotto.

La reunión, que tuvo como nueva noticia la usencia de Güemes, tenía como objeto debatir el proyecto de formato de torneo que el grupo propone para el caso que las condiciones sanitarias permitan la vuelta a la competencia este año. Cabe destacar que se manejan tres opciones, que serán elevadas al Consejo Federal en la venidera reunión del próximo 15 de setiembre.

Chaco For Ever propone que solo jueguen hexagonales los seis equipos que habían terminado del 1 al 6 de la tabla antes del parate por la pandemia. Esos equipos son: Güemes, Sarmiento y Chaco For Ever, Sportivo Las Parejas, Central Norte y Defensores de Pronunciamiento.

La segunda propuesta llegó a través de Sportivo Belgrano de San Francisco y Boca Unidos. Propone la clasificación directa al Hexagonal por un ascenso de los tres primeros de la tabla de posiciones al momento de la interrupción del campeonato: Güemes de Santiago del Estero, Sarmiento y Chaco For Ever, ambos de Resistencia. El resto de los equipos (12) se dividen en tres zonas de cuatro equipos, a conformar de acuerdo con la cercanía geográfica, donde el cuarto, quinto y sexto de las posiciones tendrían la ventaja de jugar 2 de los 3 partidos en condición de local. Los primeros de cada zona accederán al Hexagonal Final donde se cruzarán con Güemes, Sarmiento y Chaco For Ever, para definir un ascenso a la Primera Nacional.

La tercera ý última surgió de Sarmiento, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Unión de Sunchales, donde presentaron un proyecto para que jueguen los 15 equipos de la Zona. Sería con arrastre de promedio y en 3 zonas de 5 equipos cada una.

La de anoche fue la tercera reunión virtual de los equipos de la zona Norte del torneo Federal A, que, a su vez, se pusieron de acuerdo para volver a los entrenamientos a fines del corriente mes, propuesta que será presentada también a la reunión general de la categoría prevista para mediados de este mes, sin perder de vista que la potestad de resolver sobre todo la tienen el Gobierno y las autoridades de la AFA.