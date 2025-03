Zulemita Menem le puso fin a los rumores de crisis con Rodolfo D’Onofrio con una contundente foto

Tras tres años de relación, los rumores sobre una posible separación entre Zulemita Menem y Rodolfo D’Onofrio comenzaron a circular. Según el movilero Gustavo Descalzi, quien lo confirmó en A la tarde (América TV), “no hubo infidelidad de ninguna parte”, pero aseguró que Zulemita estaba “muy enojada”. Esta situación de tensión vino acompañada de una serie de problemas no especificados, que habrían afectado la relación.

Un factor que contribuyó a estos rumores fue la mudanza de D’Onofrio, que “llamativamente, se mudó al edificio que queda en frente de quien era su exmujer”. Este hecho generó aún más especulaciones sobre la posible ruptura entre la pareja, a pesar de que, como mencionó Descalzi, “ella está muy enojada” y no se ha confirmado ningún otro tipo de incidente.

También, Daniel Fava sumó información destacando que, tanto Zulemita como Rodolfo, “son empresarios, ambos ligados a la política, ambos comparten color de camiseta y pasión por el fútbol”, lo que subraya que la relación tenía aspectos comunes importantes. Sin embargo, los detalles sobre los conflictos fueron escasos, pero dejaron en claro que los problemas venían “desde hace rato”, tal como indicó Cora Debarbieri.

A pesar de los rumores que circulaban sobre una posible ruptura, Zulemita decidió aclarar la situación con una publicación en su cuenta de Instagram. El jueves por la tarde, luego de que en el programa de América hablaran de su relación, subió una foto junto a su pareja en la cancha de River Plate, club del que él fue presidente. Esta foto, en la que se están abrazando, demostró que su relación está más fuerte que nunca. Esta postal la publicó la empresaria en sus historias y luego su pareja la republicó en sus propias redes, dejando bien claro que siguen juntos y que la historia de amor continúe.

La relación entre la hija del exmandatario nacional y el expresidente de River comenzó a mediados de 2021, aunque la pareja solo hizo oficial su noviazgo en 2022. Los primeros rumores sobre su vínculo surgieron a finales de 2021, pero no fue hasta un año después que ambos decidieron confirmarlo públicamente.

En noviembre de 2022, la riojana habló por primera vez de su relación con el empresario en el programa Tarde de chicas (NET TV). Acompañada de Rodolfo, explicó cómo se conocieron y cómo se fue desarrollando su vínculo. “La verdad que yo me la arreglo muy sola en mi vida y no salgo a buscar nada. El destino nos unió, nos juntó y disfrutamos de esta relación que es sobre todo sana”, afirmó la hija del expresidente nacional, destacando la naturalidad de su encuentro.

En la misma entrevista, la hija del exmandatario nacional expresó su admiración por Rodolfo, explicando que él había sido un gran apoyo durante el difícil momento de la pérdida de su padre. “Fue un pilar muy fuerte en mi vida con la pérdida de mi padre. Justo coincidió en ese momento y él me acompañó un montón”, contó la hija del exmandatario nacional, quien subrayó la importancia de ese apoyo emocional en su vida. Además, agregó: “Hoy tengo una persona que quiero y admiro muchísimo”.

La hija del exmandatario nacional también destacó la buena relación de Rodolfo con sus hijos, señalando que “mis hijos lo quieren un montón”. A pesar de la cercanía, aclaró que aún no convivían: “Juntos, pero no amontonados”, fue su manera de definir la convivencia.

Este vínculo lo mantienen alejado de las redes sociales y tan solo postean algunas fotografías juntos, de cuando asisten a eventos o alguna declaración de amor. Sobre esto acotó: “Yo respeto la vida de cada uno. Su Instagram es su Instagram y el mío es mío”.