Zunilda Ojeda: “A mi papá lo discriminan por ser pobre y no lo dejan ir a su casa a hacer cuarentena”

Este fin de semana, trascendió el caso de un adulto mayor (82) que se encuentra en el Hospital Distrital 8 junto a su nieta de 16 años; los mismos habrían regresado de Córdoba con la “promesa” que de iban a realizar la cuarentena domiciliaria, pero eso no pasó.

Zunilda Ojeda, hija del hombre, denunció ante el Grupo de Medios TVO que lo discriminan por “pobre” “por eso no le permiten que vaya a su casa a hacer la cuarentena”.

“Mi papá ingresó a Formosa el 14 de febrero junto a mi sobrina de 16 años, ambos con PCR negativo, desde entonces los tienen encerrados bajo llave en un hospital; estoy haciendo lo que puedo con la ayuda de abogados para que pueda ir a hacer la cuarentena en su domicilio como corresponde, y como el Gobierno me había confirmado”, relató.

“Él estaba conmigo en Córdoba, pero ya se quería volver a Formosa, cuando leí en una nota que los adultos mayores podrían hacer la cuarentena en el domicilio comencé a gestionar los tramites”, dijo.

Seguidamente indicó la mujer que siente que discriminan a su papá porque “no tiene una mansión para hacer la cuarentena”. “Mi familia que lo va a recibir está dispuesta a hacer la cuarentena con él, con la edad que tiene nadie piensa en exponerlo. La casa de mi hermana está apta, pero la discriminan por ser humilde”.

