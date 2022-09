Afiliados de IOSFA lograron un avance en sus pedidos pero el reclamo continúa

Compartir

En la jornada de ayer los afiliados de la obra social cortaron la calle España para continuar con sus reclamos después de haber conseguido un avance en sus pedidos. Finalmente no se trabajará con una nueva empresa pero se mantiene la atención con uno solo de los prestadores. «Formosa es el conejillo de indias», expresó el abogado Lucas Bobadilla, representante legal de algunos afiliados, al Grupo de Medios TVO.

«Se decidió cortar la calle como una medida de protesta a lo que es el reclamo de los afiliados de IOSFA por lo que son los cortes a las prestaciones médicas, ya que antes un afiliado se podía atender con cualquier médico y en cualquier centro de salud de la provincia, atento a que tenían convenios tanto con Federación Médica de Formosa (FEMEFOR), Asociación de Prestadores de la Salud (APS) y Asociación de Clínicas y Sanatorios (ACLISA), y ahora de hizo un convenio con una empresa de Buenos Aires que se llama Docto Red que solamente tiene convenio con ALISA», explicó Bobadilla.

El reclamo de los afiliados se endureció en la mañana de ayer cuando decidieron cortar el tránsito de la calle España al 400 en donde se encuentra la sede del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), luego de una reunión que mantuvieron con uno de los representantes de la obra social.

En dicha reunión, el representante regional «acusó a los afiliados y a los médicos de estafar a la obra social porque manifestó que esto se produce porque mes a mes es más el pago de prestaciones médicas que se hace que el dinero que ingresa a la obra social por el descuento a los afiliados», señaló el abogado. Las palabras del representante indignó a muchos presentes que no dudaron en expresar su enojo.

Pero a raíz de lo que ocurrió en la reunión, y del reclamo de los afiliados y médicos, minutos antes de la manifestación de ayer, la obra social informó que no continuará trabajando con la firma DoctoRed pero que la modalidad en los Centros de Atención (CAPS) continuarán ya que se mantiene el convenio únicamente con ACLISA. El punto del reclamo de los afiliados que resta ser resuelto es la firma del convenio con las otras dos prestadoras, FEMEFOR y APS, que existían anteriormente.

«Hoy un afiliado, padre con hijos menores, no cuenta con urgencia pediátrica ya que ACLISA tiene solamente convenio con Sanatorio Formosa y Sanatorio Versalovic, no existe con otros centros de atención. Inclusive hay médicos con ACLISA que no están atendiendo porque tienen miedo de que no les paguen o que demoren más en la cadena de pagos», señaló al respecto Bobadilla.

Por su parte, Luis, uno de los afiliados de la obra social indicó que «DoctoRed, esa firma, salió del IOSFA pero eso no quiere decir que los CAPS donde están trabajando las personas van a dejar de existir, simplemente van a estar a cargo del IOSFA para autorizar las órdenes y las consultas como corresponde; los médicos que van a atender van a ser de ACLISA únicamente».

Este es el punto del reclamo que queda sin resolver y que motiva a los afiliados de la obra social a continuar con la protesta ya que consideran que las atenciones médicas serán «limitadas».

Bobadilla mencionó que se comunicó que «no van a firmar convenios con APS ni FEMEFOR, por ende hay muchos afiliados que se van a ver limitados en sus atenciones médicas». «Solo le sacan el nombre pero la forma y el funcionamiento va a seguir siendo la misma que aplicaron arbitrariamente desde el 1° de septiembre. Formosa es el conejillo de indias, si nosotros no peleamos, se va a extender a todo el país porque detrás de esto hay un negociado», completó el abogado.

