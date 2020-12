Barrios: “Podemos compartir amistad pero no por eso vamos a tapar las cosas”

Compartir

Linkedin Print

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Arnaldo Barrios, intendente de Estanislao del Campo habló sobre la detención que realizó el sábado Gendarmería Nacional, de dos personas que transportaban 7 kilos de marihuana sobre la Ruta Nacional N° 81. Según aseguró, los detenidos son sus “amigos” y uno de ellos es personal de la Municipalidad de la localidad.

“No son mis choferes como dicen. Si son mis amigos, nos conocemos hace muchos años con ambos y uno de ellos es empleado municipal”, reconoció el Intendente local.

Sobre la intervención de Gendarmería Nacional aseguró no tener mayor información del hecho “nos enteramos por los medios de comunicación lo que había sucedido”

“Muchas veces podemos compartir amistad, pero tampoco somos responsables de lo que hace cada uno, más cuando son adultos”, dijo sobre los dos detenidos con drogas y resaltó que “el pueblo es testigo y saben la persona sana que soy”.

“Estoy sorprendido como toda la comunidad, me tocó muy de cerca porque comparto una amistad con ellos y me puso mal y me causó mucho dolor por la familia y porque son personas muy conocidas en la localidad”, expuso.

Aseguró que lo que sucedió es “imperdonable” y asumió que “la justicia intervendrá y hará lo que tenga que hacer. Podemos compartir una amistad pero no por eso vamos a tapar las cosas”.

“Estos dos muchachos son responsables de sus actos y tendrán que rendir a la justica y está deberá ser intolerante en estas cuestiones, más si la droga venia para el pueblo. Acá se terminó la amistad y voy hacer lo que tengo que hacer, porque hay que terminar con estas cuestiones que tanto daño hace a una comunidad y al pueblo formoseños”, aseveró Barrios.

Alfredo Ivanissevich

Por su parte, el concejal Alfredo Ivanissevich de la localidad de Estanislao del Campo opinó al respecto: “No tenemos las pruebas de que haya sido el chofer del Intendente que llevaba la droga que secuestro Gendarmería Nacional”, sin embargo, aseguró que “la situación causo mucha conmoción en el pueblo”.

Asimismo indicó que “hubo varios funcionarios de la Municipalidad que ya fueron acusados de diferentes delitos”.

“Esto no me sorprende, en mi discurso de campaña advertí a la gente que eran una banda de delincuentes, pero el pueblo eligió”, acusó el Concejal.

Por último, Ivanissevich dijo que van pedir un informe sobre lo que sucedió el sábado con Gendarmería Nacional y el personal de la Municipalidad de Estanislao del Campo.

Parte Gendarmería Nacional

Detienen a dos ciudadanos que viajaban con 7 kilos de marihuana en su automóvil: al advertir la presencia de los gendarmes, los ocupantes arrojaron parte del estupefaciente sobre la banquina de la Ruta Nacional N° 81.

Ambos ciudadanos de nacionalidad argentina fueron aprehendidos en la localidad formoseña de Palo Santo cuando intentaban darse a la fuga.

Efectivos dependientes del Escuadrón 5 “Pirané” mientras efectuaban controles sobre la Ruta Nacional N°81, a la altura del kilómetro 1.321, en cercanías de la localidad de Palo Santo, observaron un automóvil Citroën C3 cuyo conductor al detectar la presencia de los uniformados realizó una maniobra de manera brusca en sentido contrario emprendiendo la huida.

Ante esta situación, los gendarmes iniciaron un seguimiento controlado del vehículo sospechoso, cuando uno de sus ocupantes arrojó una bolsa sobre la banquina de la ruta antes mencionada. Seguidamente, ingresaron a la localidad de Palo Santo en donde los individuos detuvieron la marcha debido a un desperfecto mecánico.

Inmediatamente, el personal de la Fuerza procedió a hacer descender a los dos hombres y en presencia de testigos se llevó a cabo un registro en el que se encontraron cuatro paquetes rectangulares dentro de una bolsa de consorcio en los asientos traseros del rodado.

Posteriormente, los funcionarios llevaron a cabo un rastrillaje sobre la banquina de la Ruta Nacional hallando otros cuatro paquetes con una sustancia verde amarronada, la cual fue sometida a pruebas de campo narcotest, arrojando resultado positivo para marihuana. Un total de 7 kilos 566 gramos fue incautado.

El Juzgado Federal N° 1 de Formosa orientó el decomiso del estupefaciente, el vehículo y la posterior detención de los involucrados por infracción a la Ley N° 23.737.

Compartir

Linkedin Print