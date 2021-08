Brian Castaño ya tiene retador por el título Superwelter de la OMB

Compartir

Castaño viene de un gran empate contra el norteamericano Jermell Charlo por la unificación de todos los cinturones de la categoría y aguarda la revancha, que por ahora deberá esperar.

El australiano Tim Tszyu fue ordenado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) como retador obligatorio de Brian Castaño por el título superwelter, por lo que se complican las chances de una revancha del pugilista argentino con el estadounidense Jermell Charlo.

Castaño quiere una revancha con Charlo, campeón AMB, CMB y FIB de la categoría, para unificar los títulos, tras el polémico del 17 de julio, en San Antonio, Texas, en pelea que la mayoría de la prensa especializada lo vio ganador.

La decisión de la OMB complica la posibilidad de una revancha inmediata, pero no se descarta que la misma se produzca el año próximo luego de que ambos cumplan con sus defensas obligatorias.

Tszyu, de 26 años, hijo del ruso ex campeón mundial Kostya Tszyu, que brilló en los ’90 y comienzos de este siglo, tiene una foja de 19 triunfos (15 ko) sin empates ni derrotas.

Nacido en Sydney y residente en Rockdale, Nueva Gales del Sur, no tiene grandes nombres entre sus vencidos salvo el de su compatriota Jeff Horn, vencedor del filipino Manny Pacquiao. Posee los irrelevantes títulos de campeón del Commonwealth (Imperio Británico) y global OMB.

La OMB, con sede en San Juan de Puerto Rico, todavía tiene títulos de segundo nivel, a contramano por ejemplo de la Asociación Mundial de Boxeo, que esta semana decidió eliminar los títulos interinos y los denominados Gold (oro) por la presión de las cadenas de televisión estadounidense.

