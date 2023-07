Buryaile auguró triunfo de Bullrich: «La sociedad ya eligió»

En el piso de Expres en Radio, el diputado nacional Ricardo Buryaile -quien busca su reelección en el cargo encabezando la lista que lleva como pre candidata a presidenta de la Nación a Patricia Bullrich- auguró un triunfo de la ex ministra de seguridad de Mauricio Macri y cruzó al gobernador Gildo Insfrán quien deslizó un batacazo del oficialismo. “Los números nacionales no son ni por asomo los de la última elección provincial, esto Insfrán lo sabe, no se va a llevar tres diputados”, lanzó.

Interna

Primero, el diputado se refirió a la interna local que existe donde desde Juntos por el Cambio acompañan a dos pre candidatos a presidente como es el caso de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y dejó en claro que “el que gana las elecciones es el que queda mejor parado y es quien conduce naturalmente”.

Cuando se le consultó por qué pasará en caso de que gane Larreta a nivel nacional y no Bullrich, respondió: “por supuesto que vamos a acompañar”.

En este marco, al hablar de la diferencia entre Bullrich y Larreta señaló: “cada uno tiene su impronta personal, tiene una forma de encarar las negociaciones y problemas; pero creo que todos estamos de acuerdo con la cuestión de fondo que tiene que ver con modificar leyes que impidan el crecimiento económico, más que crear muchas leyes hay que derogarla porque en Argentina sobran leyes e impuestos. Entonces creo que hay que bajar impuestos, ampliar la base contributiva, recaudar más, ir hacia más formalidad y abrirse al mundo”.

Oposición

Por otro lado, Buryaile reflexionó sobre lo sucedido en los comicios provinciales del mes pasado. “Insfrán ganó por muchas cuestiones, y entre ellas hay que replantearse porqué la oposición fue dividida, a veces las vanidades personales hay que dejarlas de lado y pensar en los proyectos colectivos, todos sabíamos que el número que íbamos a sacar era el que sacamos, el que dice que no miente; una cosa es dividir el voto opositor como efectivamente sucedió y otra cosa es concentrase”, dijo.

En este sentido se mostró convencido de que los resultados nacionales no serán los mismos que a nivel provincial y aseveró que “van a cambiar muchas cosas, además no vamos a tener la estafa que es la Ley de Lemas donde te arman colectoras 88 listas. También, creo que se discute la cuestión nacional porque la gente no asocia lo mal que le va en la economía con Insfrán, sino con el gobierno nacional”.

“No se van a llevar

los tres diputados”

“Insfrán sabe que no se va a llevar los tres diputados, si la gente se equivoca podría ser, pero no creo. La oposición tiene que jugar pensando en eso, no se le puede dar esa oportunidad al oficialismo y retroceder ante la división en este caso por elecciones nacionales”, manifestó el diputado nacional.

Seguidamente agregó que “los números nacionales no son ni por asomo los números de la última elección provincial y esto Insfrán lo sabe”.

Triunfo de Bullrich

En otro tramo de la entrevista, Buryaile se mostró convencido en que “tenemos la mejor candidata a presidente” y dejó en claro que si bien respeta a sus contrincantes “tenemos confianza que podemos ganar nosotros, y porque la sociedad eligió a Patricia Bullrich”.

Trabajo

Cuando se le preguntó por su trabajo en particular, primero el legislador se diferenció explicando que “en la política que tanto se habla hoy en día de las reelecciones, lo primero que quiero aclarar es que no soy re re electo, esa es una chicana burda y barata. Dejemos las chicanas porque hay algunas que acompañan las reelecciones, yo soy coherente, puedo estar coherentemente equivocado o no, pero no soy un saltimbanqui”.

También defendió que se consigue presencia política solo con continuidad y que “en la política se te respeta por tu trabajo, capacidad, honestidad, confiabilidad, trayectoria y coherencia”.

“A nivel nacional voy a trabajar en relación a las ideas con las que comulgo, yo tengo que votar esas leyes y no me puedo arrepentir porque apoyo un gobierno nacional y no puedo cambiar de idea cada dos años, hay que ser coherente para ser confiable”, señaló y comentó que “a nivel provincial no vengo a trabajar en contra de nadie, siempre trabajo a favor”.

Sergio Massa

Finalmente, Buryaile cuestionó al ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y expuso que al oficialismo le “da vergüenza” apoyarlo. “No se la creen ellos, vi una sola foto de Massa en Formosa, en el centro de la ciudad en los carteles está Gildo apuntando a sus candidatos a senadores y diputados nacionales, no hay una sola foto de Massa porque no tienen cara para llevarlo, porque les cuesta hablar de él”, dijo.

“Un Ministro de Economía que dice que va a controlar la inflación y la tiene en un 150% es una tomada de pelo a los argentinos; no es cierto que Massa vaya a ganar, me pueden mostrar mil encuestas, pero la sociedad vota por cómo está, hoy tenemos 45% de pobreza en la Argentina, no conozco gobiernos que hayan ganado elecciones con una situación como esta. Que va a ganar Massa no se la creen ni ellos, tienen vergüenza y lo esconden”, sentenció finalmente.