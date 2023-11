Buscan a joven madre que se ausentó de su domicilio junto a sus dos hijos

Jeniffer Zampa desapareció el lunes con sus hijos de 8 meses y 5 años, hasta el momento la familia no sabe nada del paradero de la mujer. Mabel González dialogó con el Grupo de Medios TVO al respecto y señaló que la situación es preocupante porque están desaparecidos los niños, la mujer y el marido de esta, quien tiene varias denuncias por violencia de género. «Ella vive en la casa de su suegra junto a su pareja quien la golpea».

La mamá de la joven, comenzó diciendo: «ella desapareció el domingo a la madrugada y no sabemos nada de ella al respecto, estamos muy preocupados por esto. Llevó a sus dos hijos».

«Realicé la denuncia por averiguación de paradero, pero nadie sabe nada aún», añadió.

Consultada acerca de donde vivía Zampa, explicó «vive en el barrio Lote 111, en la casa de su suegra junto a su pareja quien la golpea», explicó.

«Ella vino hasta mi casa un día con la nariz rota, ensangrentada, sus hijos también lo estaban, vino a refugiarse. Nosotros le tomamos fotos de como ella estaba. Tres veces lo denunció por violencia de género, pero nunca nadie hizo nada», contó afligida.

«Hemos ido a la casa de la suegra con la Policía, pero nos dicen que no saben nada al respecto y que el hijo también esta desaparecido. Nos preocupa porque los dos tienen problemas de adicción y en esas condiciones están los niños con ellos también. Es como si la tragó la tierra. No tiene dinero y además los chicos no llevaron ni ropas, solo queremos que aparezcan sanos y salvos», cerró.

Versión policial

El comisario inspector jefe de la dependencia del barrio Lote 111, Carlos Mauri habló acerca de la desaparición de Jennifer Zampa.

Mauri, dijo «a raíz de la denuncia hemos comenzado con la búsqueda en diferentes lugares, paralelamente nosotros hacemos una campaña de difusión para que si alguien puede aportar datos acerca del paradero de esta ciudadana puede hacerlo en cualquier dependencia policial».

«Hasta el momento no hemos tenido novedades al respecto. Estamos siguiendo la línea investigativa de un conflicto en la pareja y creemos que esa es la causa de que la mujer se haya ido de su casa», explicó.

«Aparentemente habría denuncias previas por violencia, en la comisaría del barrio no, pero estas existirían. Estamos averiguando todo lo que hace a este hecho», puntualizó.