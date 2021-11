Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Yo cobro pensión no contributiva y no me dieron ningún aumento; cobro $16.351 y me descuentan 400 pesos por supuesta obra social y solo me atienden en el hospital. Pedí ayuda a los funcionarios con mercadería y nadie me hizo caso. Apenas me alcanza para mis remedios y quieren decir que los jubilados estamos mejor.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp