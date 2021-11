Canelo Álvarez venció a Caleb Plant y es el monarca de los supermedianos

Compartir

El mexicano derrotó al estadounidense en Las Vegas por nocaut en el onceavo asalto y se quedó con los cuatro cinturones de la división supermediano. Es el primer latinoamericano en reinar en una división.

Saúl «Canelo» Álvarez derrotó por nocaut en el onceavo round a Caleb Plant y se convirtió en el campeón indiscutido del peso supermediano al conseguir los cinturones de los cuatro organismos principales. El mexicano derribó en dos ocasiones al estadounidense en el MGM Grand Hotel de Las Vegas y se convirtió en el primer latinoamericano en ser monarca absoluto de una división. Además, es la primera vez que esta categoría cuenta con un campeón unificado.

El mexicano volvió a demostrar una vez más que es el mejor libra por libra de la actualidad y logró una consagración histórica. El nacido en Guadalajara llegó a este combate ostentando los cetros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y le arrebató a su rival el restante de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

La pelea había comenzado siendo muy pareja y Plant mostraba sus buenos pergaminos que le permitieron llegar hasta acá. Incluso, en el noveno asalto el oriundo de Tennesse había tenido su mejor actuación hasta el momento. Sin embargo, Canelo fue imparable en el arranque del onceavo round.

Cuando iban 30 segundos del asalto, un gancho de izquierda dejó balanceandose a Plant, que perdió la noción del espacio y cayó de rodillas. Si bien se reincorporó, el mexicano aprovechó el estado de su rival y terminó la contienda en segundos. De todos modos, el estadounidense dejó una gran imagen.

La victoria de Canelo es histórica para el boxeo mexicano, pero también para el latino porque es la primera vez que un boxeador de estas latitudes consigue hacerse con los cuatro cinturones de una división. Luego de la pelea, ambos púgiles hicieron las pases tras la despiadada previa que tuvieron con insultos cruzados.

Cabe remarcar que es la primera vez que un latinoamericano consigue esta consagración, aunque fue algo que ya intentó el argentino Brian Castaño, cuando tras empatar con Jermell Charlo en julio no pudo conquistar los cuatro cinturones de la división superwelter.

En la era de los cuatro cinturones, sólo cinco boxeadores lograron ser dueños de todos los títulos de una división al mismo tiempo. El primero en lograrlo fue Bernard Hopkins, en la división mediano (al vencer a Óscar De La Hoya). Jermain Taylor, quien lo destronó al derrotarlo por decisión dividida en 2005, fue el segundo.

En la última década, los otros que lo consiguieron fueron el ucraniano Oleksandr Usyk, en peso crucero, y Terence Crawford, en peso súper ligero. Por último, el escocés Josh Taylor también agregó su nombre a este listado tras vencer a José Ramírez en la categoría súper ligero en mayo de este 2021.

Por otra parte, en 2020, Teófimo López venció a Vasyl Lomachenko y unificó los cinturones en la categoría ligero. Sin embargo, es campeón franquicia del CMB, no regular. Devin Haney es dueño de ese título. Por eso, muchos consideran que The Takeover no es campeón absoluto de la división.

