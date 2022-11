Capuchetti rechazó la recusación de Cristina Kirchner: dijo que no hay argumentos para apartarla

Compartir

La jueza defendió la investigación que viene llevando adelante desde el 1 de septiembre. Y afirmó que la querella solo está disconforme con distintas medidas. No existe, dijo, temor de parcialidad

María Eugenia Capuchetti rechazó el pedido de Cristina Kirchner para ser apartada de la causa por el intento de asesinato de la Vicepresidenta. En un escrito, al que accedió Infobae, la magistrada no solo rechazó las “descalificaciones” de la querella hacia su investidura y en términos personales, “propias de otros ámbitos y lejanas al ejercicio profesional del derecho”. También aseguró que ninguno de los argumentos evidencian la necesidad de su recusación ni “temor de parcialidad”, sino solo “disconformidad” con el resultado de medidas de prueba o decisiones jurisdiccionales.

“De la lectura de las circunstancias narradas por el acusador privado, no se logran vislumbrar las razones por las cuales se funda su temor de pérdida de objetividad, en la medida que sus expresiones vinculadas a la causal de mi apartamiento, se relacionan con la disconformidad del resultado de un sinnúmero de medidas de prueba ordenadas en autos”, sostuvo la jueza en su respuesta a la querella.

Y en ese sentido la jueza defendió “la intensa labor investigativa llevada a cabo por este Juzgado” respetando “derechos y garantías”. Vale recordar que el quiebre se produjo cuando la jueza no aceptó secuestrar los teléfonos de dos colaboradoras del diputado del PRO Gerardo Milman que estaban declarando como testigos.

La labor del juzgado, dijo, “neutraliza de plano el supuesto temor de parcialidad propuesto por la querella y, más aún, hecha por tierra las subjetivas argumentaciones por las cuales se pretende habilitar mi apartamiento del expediente”, sostiene la respuesta a la recusación.

En sus palabras, “la producción de una medida probatoria, su resultado, evaluación de utilidad, pertinencia y oportunidad, resultan ser facultades jurisdiccionales otorgadas al juez por el ordenamiento ritual vigente y, bajo esos parámetros, las controversias vinculadas con las decisiones que se adopten en torno a aquéllas, deben ser, en caso de así considerarlo, objetadas, discutidas y dilucidadas a través del catálogo de herramientas que prevé la normativa procesal, dentro de las cuales, claro está, no se encuentra el instituto de la recusación tal como lo plantea la parte querellante. Por todo lo hasta aquí expuesto, entiendo corresponde y así rechazar la recusación”.

Ahora el planteo será elevado a la Cámara Federal para que un juez de la Sala I defina si Capuchetti debe ser corrida de la investigación como pretende Cristina Kirchner.

