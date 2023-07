Carbajal: «Gerardo Morales le demostró al kirchnerismo que se le puede poner límites»

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el diputado nacional de Juntos por el Cambio y actual candidato a senador por Formosa Fernando Carbajal cuestionó los dichos del gobernador Gildo Insfrán, quien días atrás dijo habló de “derramamiento de sangre” en caso de que la oposición llegue a gobernar el país como “sucede en Jujuy”. “Quisieron convertir a Jujuy en ejemplo de lo que se viene, pero Gerardo Morales le demostró al kirchnerismo que se le puede poner límites”, dijo.

“El Gobernador está confesando lo que los jujeños han venido denunciando, que hay una intromisión de otras provincias, y que Jujuy es un objetivo político desde el primer día que asumió Gerardo Morales”, comenzó diciendo.

Seguidamente, Carabajal señaló que el “problema” de Morales es que “le demostró al kirchnerismo que se le puede poner límites lo que el kirchnerismo y hombres como Gildo Insfrán no aceptan ya que trabajan para tener el poder absoluto; quieren imponer en todo el país un gobierno sin límites. Morales tuvo una enorme fortaleza en ponerle limite a los corruptos y delincuentes, la metió presa a Milagro Sala que es una delincuente condenada que había construido un Estado paralelo apropiándose de fondos públicos para su beneficio personal y esto es lo que el kirchnerismo no le perdona”.

“Tenemos una enorme preocupación respecto al futuro porque están anunciando lo que van hacer cuando pierdan el gobierno nacional”, lanzó el radical.

Dejó en claro entonces que ven con preocupación lo que “quieren hacer” y “por eso hace falta un gobierno con mucha firmeza y prudencia para llevar adelante el proceso que se viene que va a ser de transformación nacional. También se va a tener que cuidar a las instituciones de manera firme, por eso es que las figuras de Larreta y Morales se acrecientan y se ponen en el centro del escenario como la única opción racional para poner límite a los excesos que vamos a tener desde la oposición”.

“Tenemos que solucionar los problemas de Argentina a través de las instituciones, no a través de la violencia y de la sangre que es lo quieren algunos. Nosotros vamos a actuar con firmeza como está actuando Morales en Jujuy; ellos quisieron convertir a Jujuy como ejemplo de lo que se viene y Morales les contestó mostrándole la Argentina que propone”, sentenció.

Campaña electoral

Consultado por la campaña electoral para las PASO, el diputado aseveró: “estas campañas en un proceso electoral superpuesto se van solapando unas con otras, si bien desde el punto legal se ha comenzado la campaña en los medios creo que todas las agrupaciones políticas desde el día inmediatamente después de los comicios provinciales tuvimos que salir a trabajar en los múltiples aspectos que tiene una campaña electoral, en mi caso no era mi intención primaria participar en este proceso electoral, casi fue una obligación hacerlo frente al escenario que se planteaba donde hubo una manifiesta incapacidad de los sectores tradicionales de hacer una oferta electoral renovada, y por eso muchos radicales y opositores asumimos la responsabilidad de brindar una oferta electoral que exprese lo que entendemos de la necesidad de este momento histórico”.

Finalmente expuso que “desde el día inmediatamente después de las elecciones provinciales salimos a hacer el armado político, a buscar a todos los hombres y mujeres que comparten esta visión. La idea desde la próxima semana es empezar el trabajo electoral estrictamente, esto quiere decir hablar con los ciudadanos que son el objeto de la campaña para trasmitirles la mirada sobre el futuro y nuestras propuestas de soluciones, acompañando con mucho énfasis la candidatura de Larreta como presidente y Morales vicepresidente que estamos convenidos que es la propuesta más razonable, seria y consistente que teneos para ofrecer hoy para el a etapa del país que se viene”.