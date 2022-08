«Chiquito» Romero llegó a un acuerdo para transformarse en el nuevo arquero de Boca

Compartir

Finalmente, y sobre el cierre del libro de pases, Sergio Romero acordó su contrato y será el nuevo arquero de Boca Juniors. Chiquito aceptó el ofrecimiento del Xeneize y luego de la revisión médica estampó la firma de su vínculo que lo unirá con la entidad xeneize hasta diciembre del 2024.

En un trámite contra reloj, ya que el libro de pases cerró ayer a las 20 y el club tenía un cupo extra por la salida de Carlos Izquierdoz, Chiquito Romero respondió de forma positiva al ofrecimiento que le hizo la semana pasada Juan Román Riquelme. Se trata de un viejo anhelo del vicepresidente de Boca Juniors, quien lo tuvo de compañero en la selección argentina.

Romero, de 35 años, jugó la última temporada en el Venezia (14 partidos y 26 goles recibidos en el equipo que descendió de la Serie A en la última temporada) y en marzo pasado fue operado en Barcelona por una lesión en la rodilla derecha. Su último partido fue ante Sassuolo, con derrota como local por 4-1, el 6 de marzo de este año por la 28ª fecha de la Serie A.

El arquero, surgido en Racing Club (disputó cuatro partidos) y que volverá a jugar al país tras 15 años en Europa, fue titular en el arco del seleccionado argentino en los mundiales Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde fue subcampeón. Además, es el arquero de mayor presencia histórica en el seleccionado argentino con 96 partidos. También se consagró campeón del Mundial Sub 20 en Canadá y obtuvo la medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde también participó Riquelme.

La dirigencia de Boca Juniors apuró la contratación de Chiquito Romero por la situación de Agustín Rossi, quien no arregló la renovación de su contrato y podrá quedar libre el 30 de junio de 2023.

La dirigencia xeneize y el representante del arquero de 26 años no llegaran a un acuerdo y hubo fuertes declaraciones de un lado y otro. Cabe destacar que el jugador no continuará en la institución más allá de junio de 2023, cuando se irá libre, a menos que sea vendido en los próximos días o en la ventana de transferencias del verano.

La semana pasada se dio la reunión entre las partes y la misma duró apenas 10 minutos. Del cónclave participaron Juan Román Riquelme, Jorge Bermúdez, el Chelo Delgado y Chicho Serna en representación del club, pero al recibir por parte del agente de Rossi una contraoferta a la última que le habían presentado decidieron no escucharla y dar por cerrada la negociación.

Urgidos por la necesidad de tener el puesto cubierto, el Consejo del Fútbol celebra la llegada del experimentado arquero con pasado en la selección argentina, quien estuvo en el radar de Boca Juniors en 2017, por pedido de Guillermo Barros Schelotto y antes de la llegada de Agustín Rossi. “Guillermo me llamó para ir a atajar en Boca, pero como todo el mundo sabe yo soy hincha de Racing”, confirmó un año más tarde. Esta vez, pesó la buena relación con Juan Román Riquelme.

