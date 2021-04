Cifuentes y toda su emoción por su clasificación a Tokio

Compartir

Linkedin Print

El jugador de tenis de mesa sacó pasaje a los Juegos Olímpicos tras vencer en el partido decisivo del Preolímpico de Rosario al dominicano Jiaji Wu. “Esto es inexplicable, nunca había experimentado algo así. Creérmela y tener confianza fue mi secreto, con esa mentalidad alcancé mi sueño”, resumió Horacio Cifuentes.

Horacio Cifuentes, número uno del tenis de mesa argentino, logró clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio tras jugar en el Preolímpico de Rosario el mejor partido de su vida, como él mismo describió. “Jugué como nunca, desarrollé un gran juego y lo logré. Fue todo muy emotivo, se me vinieron muchos recuerdos, Todavía me dura la emoción”, dijo el joven de Berisso, multicampeón nacional y ganador de un Olimpia de Plata, horas después de la memorable victoria ante el dominicano Jiaji Wu.

“Creérmela y tener confianza fui mi secreto, con esa mentalidad alcancé mi sueño. Haber llegado a un Juego Olímpico ya es muy importante para mí, es muy difícil apuntar a una medalla pero me prepararé al máximo, todo lo que llegue será bienvenido. Quiero disfrutar de la competencia en Tokio”, prosiguió Cifuentes.

“Esto es inexplicable, nunca había experimentado algo así. Aunque esté muy emocionado de a poco voy bajando, voy estando más tranquilo y empiezo a pensar en mi preparación”, finalizó.

El 4-1 contra Wu en semifinales del Preolímpico le dio a Cifuentes la clasificación olímpica, antes había derrotado al cubano Andy Pereira por 4-0; y al chileno Juan Lamadrid 4-1. El pasaje ya está en sus manos y su ilusión no se detiene por más que la pandemia intente volver a poner en jaque la organización de los Juegos.

Compartir

Linkedin Print