Con casi 10 millones de dosis, arrancó la vacunación antigripal en todo el país

La suba de casos de influeza obligó a adelantar la administración de la vacuna que, según explicó la ministra de Salud Carla Vizzotti, se puede aplicar en forma simultánea con las vacunas contra el coronavirus y contra la neumonía.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezó ayer el acto de lanzamiento de la campaña de vacunación antigripal 2022 frente a un incremento de casos de influenza por la anticipación de la circulación del virus, para la cual la cartera sanitaria adquirió 9,6 millones de dosis, de las cuales 1,5 millón son pediátricas, que ya empezaron a distribuirse en todo el país.

Vizzotti subrayó que el objetivo de la vacunación es «disminuir la mortalidad y las internaciones» como consecuencia del virus de la gripe y precisó que la población objetivo para la provisión gratuita de la dosis incluye personas mayores de 65 años; niños y niñas de entre 6 y 24 meses; personas de entre 12 y 64 años con condiciones de riesgo -incluida la obesidad- y personas gestantes, además del personal de salud.

La ministra sostuvo que la dosis antigripal puede aplicarse en forma simultánea con las vacunas contra el coronavirus y contra la neumonía: «Son tres vacunas que se pueden coadministrar y dar en forma simultánea o en cualquier momento, sin ningún intervalo. No hay que esperar nada, simplemente acercarse y recibirlas o juntas o separadas», remarcó.

Vizzotti encabezó el acto de lanzamiento de la campaña nacional antigripal en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce Néstor Kirchner, en el partido bonaerense de Florencio Varela, acompañada por su par de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Arnaldo Medina, y autoridades del establecimiento sanitario.

La decisión de adelantar la campaña de vacunación responde a un aumento de casos de gripe que atraviesa el país causados por el virus de la influenza, principalmente del tipo A H3N2, por el que el 19 de febrero el Ministerio de Salud emitió un alerta epidemiológico.

Según la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán) se llegó a detectar más de 370 afectados de influenza por semana, un promedio superior a lo habitual para el fin del verano.

En declaraciones realizadas posteriormente al acto de lanzamiento, la ministra indicó que en un escenario con «descenso sostenido» de los casos de coronavirus se registra «un aumento inusitado y una anticipación de la circulación del virus de la gripe que se está viendo fundamentalmente en pediatría».

«Son niños y niñas que no han tenido contacto con el virus de la gripe en los últimos dos años porque el Covid-19 desplazó los otros virus respiratorios, entonces al haberse anticipado y encontrado niños y niñas susceptibles, tenemos un número importante de casos en un momento que es anticipado a lo habitual», ya que ocurre a fines de otoño y durante el invierno, precisó Vizzotti.

La funcionaria dijo que por eso el Gobierno está «trabajando fuertemente para estimular la vacunación» y remarcó que hay que seguir con los mismos cuidados de prevención que se adoptaron por el coronavirus ya que «la vía de transmisión es la misma y los síntomas son muy parecidos».

En ese sentido, destacó que aunque no sea obligatorio el uso de barbijos es «recomendable» para evitar enfermedades respiratorias y recordó que en la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) todos los ministros del área del país coincidieron en la importancia de su uso.

La distribución

En el marco de la campaña nacional de vacunación, el lunes comenzó la distribución de 1.112.160 dosis de vacuna antigripal en las 24 jurisdicciones del país, según el Ministerio de Salud.

Del total de dosis distribuidas, 409.360 corresponden a la provincia de Buenos Aires; 81.760 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 38.080 a Entre Ríos; 29.120 a Corrientes; 35.840 a Misiones y 81.760 a Córdoba.

Además, se estableció el envío de 10.080 dosis a Catamarca, 33.040 a Chaco, 12.880 a Chubut , 16.240 a Formosa, 19.040 a Jujuy, 7.280 a La Pampa, 9.520 a La Rioja, 43.680 a Mendoza, 17.920 a Neuquén, 17.360 a Río Negro.

En tanto, para Salta se previeron 43.120 dosis, para San Juan, 21.280; San Luis, 11.760; Santa Cruz, 8.400; Santa Fe, 88.480; Santiago del Estero, 28.560; Tierra del Fuego, 4.480 y Tucumán, 43.120.

Ciudad Autònoma

En la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud, Fernán Quirós, anunció que comenzó este viernes a inocular contra la gripe al personal sanitario e informó que a partir del 1 de abril empezarán a aplicarse las dosis a los grupos priorizados.

La vacunación al personal de salud se realiza en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) y hospitales, en tanto que las personas mayores de 65 años, embarazadas, niños entre 6 meses y dos años y las personas con enfermedades crónicas podrán pedir turno en la página del gobierno porteño para aplicarse la antigripal en los vacunatorios que funcionan también para la campaña de vacunación contra Covid, además de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) y los hospitales.

En Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad dio inicio esta mañana a la campaña de vacunación antigripal en un hospital del barrio de Itaembé Guazú de Posadas, donde se aplicó una dosis de esa vacuna y la cuarta de la anticovid, y destacó que en esta primera etapa se aplicarán más de 35 mil que recibieron de Nación mientras se espera la llegada de más lotes para alcanzar a la población objetivo que este año son cerca de 280 mil misioneros.

