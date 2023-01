Con un calor sofocante, nuevamente se vio una larga fila de personas para cruzar a Alberdi

Pese a las altas temperaturas registradas en la jornada de ayer, decenas de personas aguardaron por horas en el Puerto de Formosa para cruzar hacia la localidad paraguaya para realizar compras o emprender un viaje. «Vinimos preparados ya», señaló un hombre, al Grupo de Medios TVO.

«Pasamos hacia Alberdi para ir de viaje, vamos a visitar a mi suegra unos días, no da la economía, pero no queda de otra, hay que hacer el esfuerzo. Vinimos a las 8 y llegamos a las 18 horas recién a donde tenemos que ir», agregó el hombre.

Es que más allá del tipo de cambio desfavorable para el peso argentino por su devaluación, el vecino país sigue siendo una de las opciones más económicas de la región para realizar compras o viajes. Solo en los días previos a las fiestas de fin de año, cruzaron más de 100 mil personas.

«Nosotros somos de acá de Formosa nomas, ya estamos preparados para cruzar. Vamos de compras y después de muchísimo tiempo volvemos a pasar. Vamos a ver qué traemos», indicó otra de las personas que aguardaban en la fila.

Con las altas temperaturas, muchas de las personas optaron por marcar su lugar en la fila y aguardar bajo la sombra el tiempo que se demora hacer los trámites migratorios, embarcar y navegar hasta la costa paraguaya, lo que ralentiza el avance de la fila.

Nuevamente y como en fechas anteriores, no solo vecinos de la ciudad aguardaban el paso, también se encontraban personas de otras provincias que llegaron hasta el lugar para realizar un tour de compras. «Nosotros somos de Chaco, de Resistencia y vinimos a las 7 de la mañana, muy temprano. Vamos a ver qué tal los precios y que podemos comprar», completó una mujer.

