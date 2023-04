Con un marco multitudinario, inició el 1° Torneo de la Amistad de Fútbol Femenino en Laguna Blanca

Este viernes 28, en el Club Atlético Laguna Blanca, el gobernador Gildo Insfrán encabezó la ceremonia de apertura del 1° Torneo de la Amistad de Fútbol Femenino “Copa Gildo Insfrán”, gran fiesta deportiva que se desarrollará hasta el domingo 30 de abril con la participación de 67 equipos de toda la provincia de Formosa, 14 de ellos provenientes de comunidades aborígenes, congregando así a 1300 jugadoras formoseñas.

Acompañaron al primer mandatario el vicegobernador Eber Solís; el intendente municipal de Laguna Blanca, Ricardo Lemos; el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay; legisladores y legisladoras nacionales y provinciales; ministros y ministras del gabinete provincial, el diputado provincial Carlos Hugo Insfrán; representantes de organismos de la Constitución, subsecretarios y responsables de organismos autárquicos.

También, jefes comunales y presidentes de Comisiones de Fomento de la provincia, la presidenta del Concejo Deliberante lagunense, Marisol Insfrán, concejales de esa localidad, representantes de delegaciones nacionales en Formosa y de asociaciones libres del pueblo; jefes de fuerzas de seguridad, árbitros de fútbol, jugadoras de las distintas delegaciones y vecinos.

En el inicio del acto inaugural se leyó el Decreto 648/23 de la Municipalidad de Laguna Blanca a través del cual se declaró “Huésped de Honor” al gobernador Insfrán y a su comitiva.

Seguidamente, se procedió a la entrega de indumentarias deportivas, recibiendo de manos del Gobernador las jóvenes de la comunidad wichí de Pozo de Maza y la delegación de Los Pocitos.

A continuación, brindó unas palabras el intendente Lemos, quien expresó su felicidad por “encontrarnos en este encuentro histórico provincial de fútbol femenino que se lleva adelante en nuestra ciudad de Laguna Blanca”.

“Quiero agradecer la presencia de nuestro conductor y gobernador, el doctor Insfrán, el vicegobernador Solís, los legisladores nacionales y provinciales, ministros, secretarios del Gobierno provincial, compañeros intendentes, la presidenta del Concejo Deliberante y concejales, como así también ediles de las distintas comunidades que nos visitan, a todos los que nos acompañan y, principalmente, a cada una de las protagonistas que son las jugadoras de toda la geografía provincial”, subrayó.

Hizo notar que “67 equipos de todo el ámbito de la provincia están congregados en este hermoso encuentro. Como anfitriones, queremos agradecer por la posibilidad que nos brindan de poder llevar adelante este tipo de eventos en Laguna Blanca”.

A su vez, tras poner en valor la decisión política del primer mandatario de crear la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), “para darles la oportunidad a jóvenes y no tan jóvenes de poder formarse profesionalmente en suelo formoseño”, realzó que “estamos comprometidos con este Modelo Formoseño que nos dio la posibilidad a través de la igualdad, la inclusión y la justicia social, para poder trabajar, articular y consolidar definitivamente el progreso de todos los que habitamos Formosa”.

Todas unidas

Tras ello, hizo uso de la palabra la vicepresidenta de la Asociación Femenina de Fútbol, la doctora Valeria Méndez, que inició agradeciendo a las autoridades y a “mis compañeras, las protagonistas de esta gran fiesta en la que estamos todas unidas, juntas para demostrar lo que es el fútbol femenino de la provincia de Formosa”.

“Estamos hoy acá felices, hermanadas, viviendo una gran fiesta porque el Gobernador nos llamó (a organizar) en ese encuentro en Ingeniero Juárez, donde estaban jugando muchísimos equipos masculinos. Acá estamos todas las jugadoras, de a lo largo y ancho de la provincia, demostrando que en Formosa realmente el deporte es una cuestión de Estado”, significó.

Después habló el intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, que efectuó una breve reseña de lo que fue el año pasado el Torneo Masculino de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”, en esa localidad.

En esa oportunidad, “más de 45 equipos participaron, 1000 personas tuvimos que albergar, no teníamos la logística, no sabíamos cómo iba a salir, pero el trabajo y el acompañamiento del Gobierno provincial una vez más estuvo presente, diciendo y cumpliendo esa premisa de que todo formoseño, esté donde esté, tiene que tener las mismas oportunidades”.

De manera que, en ese marco, “estaban los paisanos de Ramón Lista con los jugadores de Formosa y ahora, en este torneo femenino, vemos a las mujeres del oeste, todas con polleras largas, porque ellas juegan así en nuestro oeste”.

“Esta es una oportunidad más para encontrarnos y que las mujeres formoseñas puedan conocerse. Las de Pocitos con las de Tacaaglé, con las de Naineck y otras latitudes. Es una oportunidad única y hermosa porque aparte de jugar al fútbol vamos a hacer amistad”, acentuó.

A su turno, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, aseveró que “acá se nota la unidad que siempre pregona Gildo” porque para que “se haya logrado lo que se logró hoy con 38 localidades presentes, 67 equipos, 14 de ellos de comunidades aborígenes, estuvimos unidos, organizados y solidarios”.

De esta manera, felicitó a todos los equipos de trabajo que trabajaron por el fin común que fue “lograr lo que nos pidió Gildo en noviembre de 2022 en Juárez, cuando dijo: cuándo vamos a armar el de las mujeres; y aquí estamos”.

Y agregó: “Son 1300 jugadoras, todas con su vestimenta, el sentido de pertenencia de cada pueblo y representando a cada uno de los compañeros intendentes que hicieron un gran esfuerzo y son el motor de que esto sea posible”.

“Estamos cumpliendo lo que dice nuestro Modelo Formoseño, la igualdad de posibilidades y que todos tengamos la posibilidad de realizarnos en nuestra tierra y eso no sólo se cumple con el fútbol sino también con todas las disciplinas y modalidades del deporte formoseño”, resaltó.

Y consideró: “Solamente un distraído no se da cuenta de la transformación en paz que venimos teniendo y el deporte no está ajeno, está representado en todos los puntos de la provincia, el país y fuera de él”, concluyó.