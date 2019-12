Cristian Castro y sus confesiones: se peleó con Luis Miguel por una mujer y tuvo un romance con Thalía

Compartir

Linkedin Print

No sólo confesó que tuvo un romance con Thalía y que llegó a estar con cinco mujeres en una sola noche, durante su visita al programa argentino PH: Podemos Hablar, el cantante mexicano Cristian Castro reveló el motivo detrás de su pelea con Luis Miguel.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, en la emisión del sábado por la noche, el intérprete reveló algunos detalles de su relación con otros famosos cantantes mexicanos.

Cuando le preguntaron si es verdad que se he peleado con Luis Miguel por una mujer, con una sonrisa Cristian señaló «Son secretos con los que debería escribir un libro».

Lo que dejó en claro Cristian fue que si ya no son amigos es porque Luis Miguel “no ha querido”, ya que en alguna época sí fueron muy cercanos.

Sin embargo, según Cristian esa amistad terminó porque Luis Miguel coqueteó con Daisy Fuentes, la presentadora cubana con la que «El Sol» tuvo un sonado romance en los años 90, pero lo que no se sabía es que antes estuvo saliendo con el «Gallito Feliz».

“Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que pruebe de salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”.

Castro negó que guarde algún resentimiento contra Luis Miguel e incluso dijo que le gustaría que volvieran a ser amigos. “Quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto…He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste. Siempre va a tener el mismo lugar dentro de mi corazón, nunca va a cambiar, y espero que él lo considere”.

Pero las confesiones del hijo mayor de Verónica Castro no terminaron ahí, pues reveló una relación con la cantante Thalía, quien está casada desde el año 2000 con el empresario musical Tommy Mottola.

Y aunque dijo que no le gustaría que se enterara el marido de la cantante, las declaraciones de Cristian en Argentina han tenido tal eco que quizás lleguen hasta oídos de Tommy.

En la misma charla, Cristian contó cómo fue su encuentro con su padre Manuel “El Loco” Valdés, cuando tenía 30 años y confirmó que su papá es hermano de Ramón Valdés, el intérprete de “Don Ramón” en El Chavo del Ocho.

“Yo no lo quería conocer a mi padre porque me daba mucho miedo. Lo conocí a los 30 años. Yo lo busqué. Le pedí a mi manager que quería hablar con mi padre porque yo ya había superado algunos miedos que tenía. Ahí me enteré que lo espantó mi abuela”, recordó.

En otro momento de la entrevista, con preguntas más picantes, Castro sorprendió al revelar que llegó a pasar una noche con cinco mujeres.

“En mis buenos momentos, estaba en buen estado, se juntaban muchas energías. Pude estar con hasta cinco mujeres”.

Hace algunos días, Cristian ofreció una entrevista exclusiva a Infobae en la que habló de la relación que tiene con sus hijos y también con sus padres, Verónica Castro y el “El Loco” Valdés.

“No soy un buen padre. No me considero un buen padre. Me considero un padre que cumple lo más que puede: estoy cumpliendo con el cariño que puedo dar, la compañía que puedo dar presente, de presencia. Pero no, no soy un padre entregado”, admitió.