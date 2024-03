En contacto con el Grupo de Medios TVO, el concejal capitalino UCR Enzo Casadei, quien además es vicepresidente de la Comisión de Transporte del HCD, se refirió a la situación del transporte público en la ciudad donde consideró que “Crucero del Sur está haciendo las maniobras dilatorias para irse elegantemente de Formosa” y agregó que el Ejecutivo municipal está al tanto.

Primero, el edil se refirió al pedido de Crucero del Sur para elevar el costo del boleto único a $1800. “Es imposible llevar al valor de boleto que piden desde Crucero del Sur porque es necesario tener en cuenta la radiografía social de quienes son los usuarios del transporte en la ciudad” y teniendo en cuenta eso “seguimos insistiendo en que la solución pasa por imitar lo que están haciendo jurisdicciones tales como Chaco o Corrientes donde los gobiernos provinciales y el Ejecutivo Municipal los que asumen parte del costo del boleto a través de un subsidio a la demanda o a las empresas, para no trasladar justamente el precio del boleto directamente al bolsillo del vecino y que no impacte de tal manera”.

“Si nosotros tenemos hoy un boleto a $690 que es muy difícil de afrontar para la economía de los formoseños, imaginémonos lo que pueda significar un boleto a pedido de Crucero del Sur a $1800, es totalmente descabellado teniendo en cuenta la situación económica que estamos atravesando”, siguió.

Consultado por la salida de Crucero del Sur, Casadei comentó que “a nosotros no nos consta ningún ultimátum por parte de la empresa, por eso también le exigimos al ejecutivo municipal a que blanquee cuáles son las charlas que tienen con la empresa, si es que hablan con otras empresas o un plan B para el transporte en la ciudad, porque la incertidumbre que genera tanto en las familias trabajadoras como en los usuarios lleva a la zozobra”.

Por otro lado, al radical se le preguntó si es que como oposiciones han tratado de acercarse a la empresa para saber lo que realmente sucede con el transporte. “En la última reunión de la Comisión de Transporte presenté una nota al presidente José Delguy para que curse una invitación y reúna a los funcionarios municipales tanto a Fabián Cáceres como a Olmedo, para que se acerquen y brinden una situación real actual del servicio y de la previsión que tienen de acá a fututo”, respondió.

Respecto a la empresa contó “tuvimos acceso a un informe que presentó en el mes de enero, donde describía la situación operativa, el estado de deuda y cuánto necesitaba para llegar en óptimas condiciones a marzo. Nosotros tuvimos acceso a ese expediente en los últimos días, pero calculo y estimo que el Ejecutivo si accedió en enero mismo y sin embargo teniendo en cuenta esa situación y los requerimientos que la empresa ponía a disposición para empezar con la máxima cantidad de unidades el ciclo lectivo no se cumplieron”.

Finalmente, Casadei opinó que “creo que Crucero está haciendo las maniobras dilatorias como para irse elegantemente de Formosa, y el Ejecutivo municipal creo que también está advirtiendo eso por eso está procediendo de alguna u otra manera para agilizar el tema multas, deudas de la empresa con el municipio, y sobre todo ver una salida mediantemente ordenada”.