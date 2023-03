Crucero del Sur pidió boleto a $110 y la Municipalidad le prestó $34,5 millones para evitar el paro

La medida de fuerza anunciada por la Unión Tranviarios Automotor por el incumplimiento del pago de salarios provocó que la Municipalidad desembolsará más de 34 millones de pesos a modo de préstamo a la empresa, que además solicitó un aumento del pasaje entre $105 y $110. “Por segundo mes consecutivo tuvo que salir el municipio a poner un dinero que es de todos para poder sostener el transporte público”, afirmó José Olmedo, Subsecretario de Transporte y Emergencia, al Grupo de Medios TVO.

“Es un dinero que le faltaba para completar, sumándole a lo que viene de la provincia, para poder afrontar la masa salarial de los trabajadores de la empresa. La masa salarial de los trabajadores es de 54 millones de pesos, la municipalidad puso este mes 34,5 millones, el mes pasado puso menos porque era menos el incremento y era menos el bono que tenían que recibir. Es una cifra interesante”, agregó Olmedo.

De esta manera, el municipio realizó un préstamo a la empresa para que esta pudiera abonar los salarios y evitar el paro por segunda vez durante este año. Pero el monto que debe Crucero del Sur sería aún mayor, ya que desde el área de transporte también confirmaron otro préstamo para pagar el sueldo anual complementario durante el año pasado que se está devolviendo en cuotas.

“Hay una cuestión que deben conocer los vecinos y vecinas, los ministerios de Trabajo y Economía de la Nación se sentaron a discutir la paritaria de los trabajadores del volante y ahí se generó un compromiso, de ese compromiso salió el aumento salarial. Las empresas enroladas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), no contaban con el dinero para afrontar ese aumento salarial y en consecuencia el gobierno nacional dejó escrito y aprobado de que iban a enviar una remesa que se plasmó en la Ley de Presupuesto”, explicó el funcionario.

El incumplimiento en el envío de estas remesas que acompañan el subsidio al transporte sería el principal factor por el cual la empresa Crucero del Sur no cuenta con los fondos suficientes para abonar los salarios de sus trabajadores. Una vez que esos montos sean transferidos, la municipalidad recuperaría el dinero prestado para poder utilizarlo nuevamente en otros servicios de la ciudad.

No obstante, la empresa ya solicitó un nuevo incremento en el precio del boleto. “Ellos pidieron ahora un aumento que ronda los $105-$110. Pidió un incremento, no está mal, todo se ha incrementado. Si nosotros no actualizamos determinadas cuestiones después quedamos desfasados y volver aumentar para actualizar, ahí si es un golpe importante para los vecinos”, completó Olmedo, por lo que el nuevo pedido podría ser tratado próximamente por la Comisión de Transporte.

