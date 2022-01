De la mano de Schwartzman y Delbonis, Argentina quedó a un paso de las semifinales de la ATP Cup

Compartir

El presente de Argentina en la ATP Cup que se desarrolla en Sídney es inmejorable. Tras la contundente victoria sobre Georgia por 3 a 0 en el debut del torneo que se disputa sobre canchas rápidas, el representativo albiceleste volvió a exponer su jerarquía ante Grecia.

La actividad comenzó en la madrugada del lunes, cuando Federico Delbonis derrotó a Michail Pervolarakis por 7-6 y 6-1; y continuó con la presentación de Diego Schwartzman ante Stefanos Tsitsipas, donde el porteño protagonizó una verdadera batalla contra el número cuatro del mundo. Con parciales de 6-7, 6-3 y 6-3 el Peque demostró que es un gigante.

La próxima presentación de la Argentina será en la noche del martes (a las 20) donde buscará el boleto hacia las semifinales frente a Polonia, un equipo que también logró las dos victorias en sus primeros encuentros. El Peque Schwartzman se medirá contra Hubert Hurkacz, mientras que Delbonis chocará frente a Kamil Majchrzak.

El elenco nacional, capitaneado por Alejandro Fabbri, uno de los entrenadores del singlista porteño, sufrió una baja de último momento por el positivo de COVID-19 registrado por Federico Coria en su llegada a Australia, y su lugar fue ocupado por Facundo Bagnis.

Por la misma razón debieron bajarse del certamen el ruso Andrey Rublev (quinto en el ranking internacional), el español Rafael Nadal (6) y el canadiense Denis Shapovalov (14), en tanto que el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic no asistió por no cumplir con los requisitos sanitarios de ingreso al país.

La fase de grupos de la ATP Cup se jugará hasta el 6 de enero. En la primera semifinal, el vencedor del Grupo A se cruzará con el ganador del Grupo D, el 7 de enero. La segunda semi será el 8 entre los ganadores de los Grupos B y C. Y la final se llevará a cabo el 9 de enero.

En otros resultados de la competición, el conjunto español se adjudicó una nueva victoria después de que Roberto Bautista y Pablo Carreño consiguiesen poner el 2-0 en la serie ante Noruega frente a Casper Ruud (6-4 y 7-6) y Viktor Durasovic (doble 6-3), respectivamente.

Tras debutar el sábado con un triunfo ante Chile, la Armada doblegó también al combinado escandinavo sin perder un solo set. Ahora, si el equipo andino supera a Serbia -rival de los españoles el próximo miércoles- España se clasificará para las semifinales del torneo.

Carreño, número 20 del mundo, fue el encargado de abrir pista ante Durasovic, al que superó en 69 minutos y ante el que no tuvo que defenderse de ninguna oportunidad de break en contra. Posteriormente, Bautista necesitó algo más de tiempo, una hora y 45 minutos, para deshacerse de Ruud.

