Dengue: ascienden a 45 los casos y piden intensificar la prevención

Mario Romero Bruno, director del Hospital Central, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que ya son 45 los casos de dengue en Formosa de los cuales la mayoría corresponden a capital. Ante este escenario aseguró que la mayor prevención es la limpieza de lugares donde se pueda acumular agua y el uso del repelente, es por ello que pidió a la comunidad extremar las medidas para que en conjunto las tareas den mayores frutos.

«No hay que bajar los precios, hay que reforzar el trabajo de prevención, hacer un mayor esfuerzo en este momento donde se está dando una situación epidemiológica en el Paraguay donde el contacto con el vecino país es constante y hemos comenzado a tener los primeros casos de personas que fueron a Asunción sobre todo y al estar el mosquito presente, el virus que está en el mosquito la pica a una persona y a partir de ahí en una semana o 15 días este mosquito ya es transmisor del virus entonces estando el mosquito presente estamos en un riesgo, no debemos tener reservorios en las casas donde la hembra coloca sus huevos, si no hay reservorios no hay mosquitos y no hay dengue, esa es la educación perfecta», explicó.

«Vivimos en una provincia limítrofe, en el lado norte de la patria y por un lado tenemos una hermosa provincia con todo lo que hemos visto que se está desarrollando, el progreso y avance que hay a nivel de vida, pero también nos expone a este riesgo teniendo en cuenta que en Brasil la circulación es durante todo el año, en Paraguay prácticamente lo mismo así que es una enfermedad que va a estar con nosotros durante un tiempo, esperemos que no sea mucho o que exista una vacuna pero mientras tanto nuestro trabajo, nuestra prevención está en sistematizar esto de eliminar los criaderos por lo menos dos veces por semana entonces la luchamos, uno debe dedicarle media hora o 20 minutos a limpiar y con eso vamos a evitar gran parte de la propagación de la enfermedad que es endémica es nuestro país», acotó.

«Hasta el lunes haciendo análisis de los resultados que hemos hecho durante el fin de semana tenemos 45 casos de dengue en Formosa, de los cuales la mitad ha viajado a Paraguay concretamente ya que también tenemos casos de gente que viajó a Bolivia, a Iguazú, pero la mitad de los casos son de gente que viajó a Paraguay por eso reiteramos la recomendación de que si uno puede evitar el viaje trate de hacerlo y si tiene que ir sí o sí que tome los recaudos donde está más que nada el uso del repelente», aconsejó el médico.

Respecto a lo que trascendió en redes sociales de que en Formosa había 90 casos dijo que esa era información antigua. «Tenemos 130 casos sospechosos que le llamamos nosotros a todo cuadro febril que presenta una persona acompañada de dolor de cabeza, dolor corporal, de esos casos que se han estudiado ha dado positivo en 45 casos, por ahí se confunde este tema de los casos sospechosos, en realidad no son confirmados y a veces hay que repetir con una segunda muestra de análisis a los 10 o 15 días porque son estudios de laboratorio muy sensibles que se hacen en el Hospital de Alta Complejidad, los primeros 5 días nos permite hacer el diagnostico de qué serotipo es, en este caso es el tipo 4, a partir de ahí entre el cuarto y quinto día se hacen los estudios que son los anticuerpos, las defensas del organismo ante este virus y muchas veces eso da un diagnóstico que no es confirmatorio entonces hay que volver a repetir el estudio, en principio son 45 casos, la mayoría de la capital pero también hay en otras localidades como Clorinda, Laguna Blanca y eso hace que extrememos las medidas porque años anteriores ha circulado otro serotipo de dengue, hay 4 serotipos, los años anteriores circuló el tipo 1 y este año circula el 4, eso quiere decir que una persona que ha tenido contacto con este virus años anteriores tiene una mayor predisposición o un riesgo mayor de presentar un dengue grave que puede conducir a la muerte como es el caso de Paraguay donde hay muchos casos y en Bolivia lo mismo de fallecidos por dengue entonces eso hace que hagamos todo lo que necesario, lo que dependa de nosotros, ponernos repelente, eliminar los criaderos de los domicilios, consultar al profesional, no automedicarse y ahí comienzan las medidas de prevención también a través de las brigadas sanitarias que se hacen presentes en el domicilio para hacer un bloqueo, de eliminar cualquier mosquito que pueda estar circulando tras haber picado a esta persona afectada para de esta manera evitar la propagación».

También aseguró que en nuestro país preocupa más el dengue que el coronavirus por el que hay alerta en gran parte del mundo. «Eso es así totalmente, es una situación que surge en todos los medios, hay una preocupación a nivel mundial pero está focalizado en China y el caso sospechoso para pensar en un coronavirus tiene que ser una persona que haya estado en ese lugar o que haya estado en contacto con alguien que le haya dado positivo, hay pocos casos en el resto del mundo, también es real esto, uno está pensando en esta enfermedad pero tiene que tener esta característica de haber viajado a este lugar o estar en contacto en otro lugar del mundo con una persona a la que le haya dado positivo, la preocupación real nuestra es el dengue y es a lo que debemos prestar atención».

«Insistimos mucho en que haya una ficha de información del paciente que consulta con un síntoma de fiebre sin un foco, de que los profesionales informen esto para eso tenemos una red de WhatsApp que es más rápida, se le saca la foto a la ficha, eso inmediatamente circula, la unidad sanitaria se hace presente de manera inmediata en menos de 12 horas a cualquier hora del día para el bloqueo, tenemos una experiencia de estar trabajando y perfeccionando todo este sistema desde hace muchos años, las unidades sanitarias recorren casa por casa, concientizan a los habitantes, a los cuidados, ayudan incluso a la eliminación de estos reservorios, se hace una fumigación también en muchas situaciones entonces eso hace que estemos controlando lo máximo posible esta propagación ya que el pico esperable de esta enfermedad son las próximas semanas, estamos esperando que cada uno pueda cuidarse con la utilización de repelente y eliminando los criaderos», señaló.

Para finalizar aseguró que ante cada caso hay un protocolo de emergencia que se sigue. «El protocolo es que ante la consulta de un paciente febril se notifica, se le piden estudios, es importante el control a las 48 horas de este paciente para ver cómo evolucionó y sobre todo reconocer cuáles son los síntomas de alarma de un dengue grave que se da habitualmente entre el tercer y quinto día cuando la fiebre empieza a disminuir, puede aparecer dolor abdominal, vómito, mucho sueño porque le baja la presión, algún sangrado y eso hace que el síntoma de alarma se identifique rápidamente y se pueda hacer la hidratación apropiada que es hidratación y eso evita una mayor complicación», culminó el doctor Romero Bruno.