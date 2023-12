Desde que asumió Milei, el BCRA compró u$s 2.000 millones

En una jornada cambiaria en la que el Banco Central compró unos u$s 330 millones, el dólar blue cotizó hoy a $965 para la compra y $995 para la venta. Desde el cambio de Gobierno hace dos semanas, la autoridad monetaria acumuló compras por casi USD 2.000 millones en la plaza mayorista, tras una fuerte devaluación del 55%, que llevó el dólar mayorista a $800.

Antes de las Fiestas navideñas, las reservas subieron a u$s 22.579 millones, con una mejora de USD 371 millones.

Como resultado de esta políitca, avanza la estrategia del nuevo gobierno de achicar todo lo posible la brecha cambiaria. Esa brecha es unas de las principales razones para que no ingresen divisas del exterior, señala en el equipo económico.

El jueves, el Banco Central había adquirido 269 millones dólares y el nivel de reservas brutas quedó en u$s 22.208 millones, tras el pago de 921 millones al FMI.

En el mercado mayorista se observó una relevante mejora en el monto operado, que alcanzó los USD 431,7 millones en el segmento de contado (spot), unos u$s 15 millones más que el jueves y casi USD 100 millones más que el miércoles.

Este volumen de negocios le permitió al Banco Central alzarse con compras por u$s 333 millones, la mejor marca desde los u$s 446 millones del 31 de mayo de este año siete meses atrás.

En este escenario, el dólar libre cerró la semana estable, a $990 en la punta vendedora, y en la segunda semana de gestión del nuevo Gobierno se mantiene $10 pesos por debajo del precio que registró cuando se produjo la asunción presidencial de Javier Milei.

La divisa marginal cayó también $80 desde el lanzamiento de la devaluación, cuando alcanzó los $1070.

El tipo de cambio en el mercado paralelo operó a $940 para la compra y a $990 para la venta, tras haber registrado una baja inicial hasta los $980, y la brecha con el dólar oficial se ubica en un 23%.

En la bolsa de comercio los dólares financieros operaron con leves bajas y el dólar MEP bolsa retrocedió hasta los $947 y marcó una brecha con el tipo de cambio oficial, del 20,01%, mientras que el Contado con Liquidación descendió hasta los $941 y el spread con el tipo de cambio oficial se ubica en el 18,3%.

El dólar oficial, sin la carga impositiva, operó $ 842,73 para la venta, según el promedio de los principales bancos privados, con picos de $900, y en el Banco Nación cerró a $ 824,50 para la venta, sin modificaciones.

El tipo de cambio mayorista cerró a $804,75 por unidad, 55 centavos centavos por encima del cierre del jueves, y en la semana acumuló una suba de $3,65 respecto del viernes pasado.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro o solidario, que aplican para los gastos en el exterior, cerraron casi sin cambios, a $1.319,20 y el dólar Cripto se cotizó a $962,94.