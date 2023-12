Dictaron la prisión domiciliaria para el joven que arrastró con la camioneta a su novia en Flores

La Justicia porteña le concedió la prisión domiciliaria a Lucas F., el joven de 27 años que el sábado pasado había sido detenido por el delito de intento de femicidio luego de que las cámaras de seguridad del barrio porteño de Flores registraran cómo arrastró a su pareja con su camioneta hasta dejarla inconsciente, tendida sobre el asfalto. Tatiana, la víctima, sigue en grave estado, internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.

Fuentes del caso indicaron este martes a Infobae, que el juez Rodolfo Ariza le concedió la prisión domiciliaria al sospechoso porque no consideró que se tratara de un delito doloso, como sí entendía la Unidad Fiscal Oeste de Flagrancia, a cargo del fiscal Ezequiel Gradella.

Así, Lucas F. quedó procesado con domiciliaria mientras dure la investigación por el delito de lesiones graves o gravísimas, generadas por la conducción imprudente agravada, ya que se dio a la fuga. Y le impuso el uso de una tobillera electrónica, prohibición de acercamiento a la víctima y de contacto con la familia de Tatiana.

Por lo pronto, hasta esta tarde el sospechoso no había sido liberado. Para el magistrado, la conducta de Lucas F. se encuadró en un delito culposo y por eso no lo dejó detenido, mientras que la fiscalía siempre sostuvo que fue dolosa. Ahora, se evaluaba si el expediente pasaba a la Unidad Fiscal de Violencia de Género, detallaron las fuentes del caso.

Representado por los abogados Chirstian Saragusti, Natalia Hirschhorn y Belen Escalera, la defensa le planteó al juez Ariza que no consideraban que haya habido una actitud dolosa de parte de su defendido, algo que el magistrado concedió. “Él no la vio”, dijo uno de sus letrados a este medio y reconoció que ellos pidieron el impedimento de contacto que luego le impusieron a su cliente.

Hirschhorn argumentó en la audiencia, según sus dichos, que “fue la víctima la que tuvo un actuar imprudente”, que “no hubo reportes de si gritó mientras intentaba subir” a la Ford Ranger y que Tatiana “estaba en un punto ciego de la camioneta, porque Lucas F. no la ve”. Sobre este último tópico, el magistrado consideró que debería haberla visto, concedió la abogada.

El caso

Todo sucedió el sábado bien temprano, cuando Tatiana y Lucas F. regresaban del festejo del cumpleaños número 30 de la víctima. Ambos venían a bordo de una camioneta Ford Ranger azul, que se estacionó sobre la calle Yerbal al 2600, entre Estado Plurinacional De Bolivia y Condarco. Allí discutieron y ella se bajó del coche.

Las cámaras de seguridad de la zona fueron la clave del caso: en las imágenes, se ve cómo la víctima intenta subir nuevamente a la Ford Ranger, manipula la manija de la puerta y luego es arrastrada por la camioneta por varios metros hasta que cae al suelo y queda inconsciente. Lucas F. se fue del lugar sin darle asistencia.

Para la fiscalía, en base al análisis de los videos, el sospechoso regresó dos veces al lugar, y en la segunda oportunidad se encontró con los agentes de la Comisaría 7C de la Policía de la Ciudad que respondieron a un llamado al 911 por una mujer herida que yacía sobre el asfalto.

Tatiana no respondía y fue trasladada por el Servicio de Asistencia Médica de Emergencia (SAME). En ese contexto, Lucas F. les dio su versión a los policías. “El conductor refirió ser la pareja de la chica y empezó a gritar, pensando que estaba muerta”, confiaron investigadores del caso. Luego, ampliaron: “Dijo que discutieron, que ella se bajó y él se fue, y que volvió porque se dio cuenta de que se olvidó la cartera en la camioneta”.

No le creyeron, y por eso, tras consultar con la Unidad Fiscal Oeste de Flagrancia, lo arrestaron por el delito de femicidio en grado de tentativa. Durante la indagatoria, según confiaron fuentes del caso, Lucas F. “negó la imputación” y dio las mismas explicaciones que a los policías que intentaban socorrer a su pareja cuando yacía inconsciente: “Dijo que discutieron en la esquina, que cerró las puertas de la camioneta y se fue, pero volvió por la cartera. Lo raro es que volvió dos veces al mismo lugar. Está filmado”.

Según los investigadores, las cámaras de seguridad tomaron la camioneta en la zona mientras la joven se encontraba en el suelo sin ninguna asistencia: “Fue unos siete minutos después del hecho. Frenó en la esquina de Bolivia y Yerbal, se quedó unos segundos, dobló a la izquierda por Bolivia. Volvió a dar la vuelta y llegó al lugar al mismo tiempo que la Policía”.

Según familiares y amigos de Tatiana que estuvieron en el festejo previo a que la chica quedara en coma, la pareja discutió durante la celebración y hablaron de una relación conflictiva. Lo cierto es que la joven está intubada, con diagnóstico por hemorragia intracraneana, edema, un pulmón perforado, fractura de cadera, de tobillo y de codo. Su pronóstico sigue siendo reservado.