Diputados radicales recordaron que hace 30 años, Mojón de Fierro esperan el gesto de Insfrán

Mediante un proyecto de resolución, presentado en las últimas horas, los legisladores recordaron el mandato de una ley sancionada en 1992, creando la Comisión de Fomento de Mojón de Fierro, la que, además, da vida a la figura del delegado organizador, aun no nombrado por las autoridades provinciales, con lo que todo el proceso permanece inmovilizado.

Los diputados Juan Carlos Amarilla y Agostina Villaggi instaron al Poder Ejecutivo a designar al Delegado Organizador de la Comisión de Fomento de la localidad de Mojón de Fierro de conformidad con los artículos 2, 3 y 4 de ley provincial 1016/1992.

“El 10 de septiembre de 1992 esta legislatura sancionó la ley provincial 1016, el cual en su artículo 2 creó la Comisión de Fomento de Mojón de Fierro”, recordaron los parlamentarios radicales al fundamentar su iniciativa.

“El artículo 3 establece que la organización y funcionamiento de la Comisión de fomento, estará a cargo de un Delegado Organizador, designado por el Poder Ejecutivo Provincial, quién realizará los trámites necesarios tendientes a su funcionamiento, de acuerdo con la Ley Orgánica respectiva y principios de la Constitución provincial”, agregaron

“La misma normativa en su artículo 4 indica que el Delegado Organizador fenecerá una vez elegidas las autoridades orgánicas en las elecciones generales que se efectúen en jurisdicción provincial”, redondearon.

Sin embargo, pese a la sanción de esa ley que fue festejada por los vecinos de Mojón de Fierro, este año se van a cumplir treinta años sin que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa cumpla con esta ley y designe el Delegado Organizador para dar los pasos necesarios para que en el año 2023 los vecinos puedan libremente elegir sus autoridades”, plantearon, al reflexionar sobre el fondo del proyecto.

“Mojón de Fierro ya cumplió 111 años, y cuesta comprender que pese a ello el gobernador no cumpla con la ley y con el anhelo de todo un pueblo”, advirtieron.

“No hay derecho comunitario tan importante como aquel que posibilite elegir sus propios gobernantes; si ya la ley lleva años de vigencia es sólo una cuestión de decisión política dar los pasos necesarios para concretar la Comisión de Fomento de esta localidad que se encuentra a 25 km de la ciudad de Formosa”, dijeron al ampliar su mirada sobre lo que sucede.

“Esta localidad está en constante crecimiento con lo cual las demandas sociales siguen el mismo ritmo; hay servicios básicos que deben estar garantizados, no solo por urbanidad sino por la preservación de seguridad y la salud pública”, agregaron.

“No hay pretexto alguno que justifique esta verdadera mora del Poder Ejecutivo Provincial cuando la ley ya fue sancionada hace tres décadas. La ley sólo está para cumplirse”, reafirmaron.

