División de Cibercrimen de Policía Formosa advierte sobre suplantación de identidad para estafas virtuales

La Policía advierte a la comunidad sobre la creación de dos nuevas cuentas virtuales de suplantación de identidad para realizar estafas denominadas “nuevo home formosa” y “Home Banking- Phishing”.

Efectivos de la División Cibercrimen de la Dirección de Policía Científica de la Policía de Formosa, hace saber a la comunidad sobre la creación de una cuenta en la Red Social Facebook de Meta, con el nombre “nuevo home formosa”, el cual posee el logotipo del Banco de Formosa, ofreciendo a los distintos habitantes la posibilidad de la adquisición de un vehículo 0 Km, a tasa fija, financiado hasta el 100% del valor hasta 60 meses, con la modalidad “PRESTAMOS PRENDARIOS”.

Por otra parte, establecieron la creación de páginas idénticas al Home Banking de la citada entidad financiera, cuya terminología se lo denomina PHISHING, un tipo de fraude en línea en el que los estafadores intentan engañarte para que reveles información personal, como contraseñas o detalles de tarjetas de crédito.

Utilizan tácticas engañosas, como correos electrónicos, mensajes de texto o sitios web falsos que parecen legítimos para obtener tus datos confidenciales. No se debe ingresar a través de los links que arrojan los buscadores, para no ser víctimas de ilícitos.

La mejor manera de acceder a los servicios Web del Banco Formosa es tipeando su dirección oficial www.bancoformosa.com.ar.

No olvides realiza la correspondiente denuncia en cualquier Dependencia Policial, en cualquier horario, por otro lado, reportar lo sucedido a su entidad financiera al 0800-888-0088 las 24 horas del día o envía un mail a atencionalusuario@bancoformosa.com.ar con el asunto “Seguridad”.

La colaboración de la comunidad es crucial para combatir este tipo de fraudes en línea.