El Bicho Gómez rechazó compartir equipo con Anita Martínez en el «Bailando 2020»

El Bicho Gómez es uno de los famosos confirmados para participar del Bailando 2020. Al igual que él, ya se sabe que formarán parte del certamen varias figuras más, como Julieta Prandi, Mariana Genesio Peña, Leticia Siciliani, Nico Occhiato y Malena Guinzburg. Y, claro, también Anita Martínez, la humorista con la que formó un dúo inolvidable en el programa y salió campeón en 2014.

Los productores de LaFlia le ofrecieron a El Bicho Gómez y Anita Martínez volver a formar dúo en la edición que está por comenzar, pero ellos se negaron. Cabe recordar que en 2015 ambos se despidieron del certamen tras la sorpresiva renuncia de ella, aunque nunca se terminó de aclarar específicamente a qué se debía esa decisión.

En esta oportunidad, el humorista brindó detalles sobre los motivos que los llevaron a rechazar la oportunidad de volver a trabajar juntos. “He encontrado en el Bailando un lugar de disfrute. Cuando estuvimos con Anita hicimos lo que quisimos. Nos divertimos mucho: creo que marcamos un antes y un después en el programa porque antes no había previas, y a partir de nosotros comenzaron esas previas de los artistas y comediantes. Entonces, cuando encontrás un lugar así es lindo porque sabés que podés ir a disfrutarlo”, comenzó el Bicho.

En ese sentido, en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen por Radio Mitre, indicó, sobre el programa conducido por Marcelo Tinelli: “Siempre intentan que volvamos con Anita, pero me parece que hemos puesto la vara tan alta que después hemos intentado volver y no fue lo mismo. Entonces me parece que está bueno que este año lo hagamos por nuestros lados: nos va a dar aire a nosotros y al programa también”.

“La hemos pasado muy bien. La gente nos quiere ver juntos y espera mucho más de nosotros, pero dimos tanto, hicimos tantas cosas… Hemos ensuciado a Marcelo con torta y se fue a bañar al aire y tuvo que conducir otro… Es insuperable, ¿qué más se puede hacer? Me parece que nos va a hacer muy bien estar separados. No charlamos permanentemente pero nos llevamos bien. Trabajé con su ex pareja el año pasado y no hubo ningún tipo de problema”, aseguró.

Anita Martínez tendrá como coequiper a Jey Mammon, y contará con Valeria Archimó como coach. Por su parte, el Bicho Gómez adelantó que su coach será su pareja, Vero Pecollo, y bailará con Kari Hernández.

“Kari es una gran artista, una genia. Para quien no la conoce está haciendo una comedia que se llama Gorda e hizo una serie que se llama Gorda. Es una gran actriz: me encanta su humor y me encanta también poder mandar un mensaje distinto para el Bailando y mostrar que todos podemos bailar. Tu físico no depende de tu talento”, explicó.

Otra de las polémicas en torno al Bailando, a pesar de que todavía falta para que arranque, gira en torno a la posible participación de Martín Baclini. Ante las versiones que indican que podría ser nuevamente concursante del certamen, acompañado por Luciana Salazar o Loly Antoniale, Cinthia Fernández manifestó su disconformidad. “Creo que no va a aceptar porque me parecería un desagradecido. La verdad que yo lo llevé al Bailando porque salía conmigo y me parece que lo ayudé en un montón de aspectos”, explicó.