El club Boca Juniors rechazó dos nuevas propuestas por Cristian Medina

Inter Miami ofertó U$S 8 millones por el 80% del pase y Botafogo subió su propuesta a U$S 7 millones, ambas con otros U$S 2 millones por objetivos, pero la dirigencia ‘xeneize’ no está interesada en desprenderse del mediocampista.

Cristian Medina, uno de los puntos más altos de Boca en el 2023, continúa siendo pretendido desde el fútbol del exterior. Este jueves la dirigencia del ‘Xeneize’ rechazó dos nuevas ofertas para hacerse de la ficha del volante de 21 años.

Por un lado, Inter Miami, que también posó sus ojos en Marcos Rojo, ofreció U$S 8 millones por el 80 por ciento del pase y otros U$S 2 millones por objetivos para que el jugador sea compañero de Lionel Messi en la Major League Soccer. Boca desestimó la propuesta al considerarla insuficiente y las negociaciones continuarían en los próximos días.

Además, Botafogo realizó una mejora de su oferta inicial y le propuso U$S 7 millones por el 80 por ciento de la ficha más otros U$S 2 millones por objetivos. La respuesta también fue negativa, en gran parte por la cantidad de cuotas presentadas en el plan de pago que se extendía hasta 2025.

Medina, nacido en Moreno, renovó recientemente su vínculo con Boca hasta diciembre de 2027 y se incluyó en el mismo una cláusula de salida de U$S 15 millones. En caso de ejecutarse sobre el cierre del mercado de pases, la misma ascenderá U$S 20 millones.

Gorosito arranca su tercer

ciclo al frente de Tigre

El ‘Matador’ oficializó el regreso del experimentado entrenador que reemplaza en el banco de suplentes a Lucas Pusineri, quien estuvo menos de seis meses en el cargo. Además, se confirmó la rescisión de contrato de Lucas Menossi.

Néstor Gorosito se convirtió en el nuevo entrenador de Tigre, anunció hoy el «Matador» en su cuenta de la red social X, en reemplazo de Lucas Pusineri.

El anuncio de Tigre fue escueto pero contundente: «¡Vuelve él!», acompañado por una foto de «Pipo», que ganó con el club la Copa de la Superliga 2019, lo llevó a la final de la Copa Sudamericana 2012 y ahora firmó contrato por una temporada.

De esta manera, Gorosito, de 57 años, reemplaza a Pusineri, cuya desvinculación también fue confirmada hoy por la institución, y tendrá su tercer ciclo en el equipo.

«El Club Atlético Tigre informa que, de común acuerdo, Lucas Pusineri rescindió su contrato con la institución. Le deseamos lo mejor a él y a todo su cuerpo técnico», expresó el «Matador» en sus redes oficiales.

Pusineri, de 47 años, estuvo cuatro meses al frente del conjunto de la zona Norte del conurbano en los que dirigió 12 encuentros en la pasada Copa de la Liga con tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas, que lo dejó en el penúltimo lugar de la Zona B con 13 unidades, a uno del último Lanús (12).

Además, Tigre informó también la desvinculación del volante Lucas Menossi, uno de sus emblemas: «Naciste de las raíces de nuestro club y fuiste parte de las páginas más grandes del Matador. Gracias por la estrella, el ascenso y todos los grandes momentos que vivimos».

«De común acuerdo con nuestra institución, Lucas Menossi rescindió su contrato. Las puertas del José Dellagiovanna siempre estarán abiertas para vos», cerró.