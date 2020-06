El concejal Cáceres destacó que en Formosa “tenemos un sistema de salud sólido” para atender los casos de coronavirus

Compartir

El concejal Fabián Cáceres visitó el piso de “Expres en Radio” donde habló de cómo se trabaja ante la confirmación de los primeros casos de coronavirus en Formosa, tras más de 80 días de aislamiento preventivo, social y obligatorio.

“Esta enfermedad está azotando al mundo entero, hay países que tienen un alto índice de contagiados y muertos, en Argentina se tomaron las decisiones correctas, somos uno de los países con los índices mas bajos, en Formosa estuvimos más de 80 días sin el virus y era inminente la entrada porque se estaba dando la repatriación de formoseños, alguno en algún momento podía dar y vimos que se dio el primer caso de esta mujer que había ingresado y ahora ya el segundo caso que se convirtió en otros más. Lo que sí debemos destacar es el buen trabajo que se viene haciendo y esperemos que no se propague, que podamos cumplir con el aislamiento para que estas personas se puedan curar”, señaló.

“Hay 23 formoseños que se tienen que curar, debemos brindarles nuestro apoyo, en Formosa tenemos la suerte de tener un sistema de salud sólido, hospitales adaptados y preparados para recibir estos pacientes, esperemos que esto se pueda controlar y no se propague más”, destacó el edil.

Asimismo reconoció que “nos relajamos un poco todos los vecinos, como no teníamos ningún caso ya dejamos de tener el alcohol a mano, éramos reacios al barbijo, ya no limpiábamos más con lavandina, debemos volver a tener esos cuidados, tomar distancia, evitar el contacto”.