«El crecimiento es muy grande, la recuperación del empleo es real, el consumo crece»

El presidente Alberto Fernández ratificó ayer la decisión de llevar adelante políticas para que «los salarios recompongan lo perdido en los cuatro años anteriores», al participar de la Asamblea de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) donde subrayó que las pymes “generan el 80 por ciento del trabajo argentino”.

Asimismo, destacó la recuperación de la economía y el empleo a niveles previos a la pandemia, así como la importancia de las pymes en esta expansión, y llamó a «ponernos a trabajar todos para que la inflación no se vuelva ganancia de unos pocos y pérdida de muchos”.

«El crecimiento es muy grande, la recuperación del empleo es real y el consumo crece, pero tenemos que ponernos a trabajar todos para que la inflación no se vuelva ganancia de unos pocos y pérdida de muchos», reflexionó el jefe del Estado durante el acto celebrado en Parque Norte.

El Presidente recordó que la Argentina enfrentó la pandemia «en situaciones desventajosas, con una economía en decadencia y súper endeudada», y que en ese sentido «debemos estar muy orgullosos de todo lo que hicimos», remarcó.

Señaló que durante la pandemia el Gobierno se ocupó «de tratar de preservar la mayor cantidad de vidas» pero también «de que cada empresa no se cayera», y destacó que hoy hay «más de 60 mil empleados más que los que existían» antes del coronavirus.

Asimismo, el Presidente afirmó que las pymes son «un gran motorizador de la economía», que generan el «80% del trabajo en la Argentina».

En este contexto, sostuvo que el Gobierno se ha «impuesto el deber de que los salarios recompongan lo perdido en los cuatro años anteriores», al tiempo que subrayó que esto «no es una tarea fácil de hacer, pero estamos decididos, queremos que los salarios estén por encima de la inflación».

Del encuentro participaron también el secretario de Pyme, Guillermo Merediz, y el titular de la CAME, Alfredo González, quienes suscribieron un acta de intención para fortalecer los comercios de cercanía a través del programa “Centro Comercial a Cielo Abierto”.

A partir del acuerdo, el Ministerio de Desarrollo Productivo otorgará fondos para solventar el gerenciamiento de los CCA, aportes no reembolsables (ANR) para aplicar a mejoras de los centros, y tasa de financiamiento subsidiada para reforma edilicia y acceso a la conectividad y tecnología.

González, tras valorar la presencia del Presidente en la Asamblea Anual de la entidad, dijo: «Sabemos que usted reconoce a las pymes como un motor potente de nuestra sociedad, que impulsa el crecimiento continuo de la inclusión social, el crecimiento regional y la perdurabilidad».

Detalló que «hoy casi 150 centros comerciales a cielo abierto están conformados y más en proceso de conformación. Esa es la importancia del trabajo articulado del Estado y las entidades intermedias que va a llegar directamente al comerciante de cada pueblo de nuestro país».

Por su parte, Merediz señaló: «Estamos trabajando para fortalecer la agenda de crecimiento de las pymes de la Argentina, que tengan el financiamiento, el apoyo y el acompañamiento necesario para seguir invirtiendo y creciendo».

El secretario detalló que el convenio firmado busca “fortalecer los centros comerciales a cielo abierto que es una política que viene llevando CAME, muy importante y que requiere mejoras y acceso al financiamiento de estos comercios para poder seguir creciendo”.

El objetivo es impulsar la organización de comerciantes minoristas dentro de una planificación urbana y comercial sustentable para lograr una identidad propia y distintiva.

A través del acta suscrita, el Ministerio de Desarrollo Productivo se compromete a desarrollar una propuesta de asistencia financiera destinada a la promoción, consolidación y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas que componen los Centros Comerciales a Cielo Abierto en todo el territorio nacional.

Por su parte, CAME brindará asistencia técnica para desarrollar los anteproyectos de mejoras urbanas comerciales; realizará conferencias para difundir esta política entre empresarios pymes; brindará asesoramiento para organizar la dirección y gerenciamiento de esos espacios, y aportará asistencia técnica para planes y acciones de promoción comercial de dichos ámbitos.

