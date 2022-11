«El gobernador Gildo Insfrán dejó al descubierto su disfobia al querer descalificar a una dirigente nacional»

Compartir

La dirigente radical Lucy Aguayo repudió y se mostró preocupada por los dichos del gobernador de Formosa Gildo Insfrán quien en un discurso público sostuvo que la ex gobernadora de Buenos Aires y actual diputada nacional María Eugenia Vidal tenía un «retraso mental». «El Gobernador dejó al descubierto su disfobia al querer descalificar a una dirigente nacional en su visita a la provincia», aseveró.

«La visita de la diputada Vidal afectó profundamente al gobierno de Gildo Insfrán al relatar como gobernó los cuatro años a provincia de Buenos Aires, con la distribución adecuada de la coparticipación, para que cada intendente realice las obras que su localidad necesitaba. Puso en evidencia al gobierno local con tantos años sin poder resolver el déficit habitacional, aún más los módulos que ofrecen no llegan a cubrir las necesidades de las familias teniendo en cuenta que tienen un impacto no solo sobre la persona en sí, sino también sobre la sociedad en su conjunto, quedando en evidencia y cruel muestra las desigualdades en nuestra comunidad, recordando que son construidas precariamente y sin completar adecuadamente los servicios básicos», expuso Aguayo.

Para la dirigente radical local las «descalificaciones» de Insfrán hacia María Eugenia Vidal pone de manifiesto la necesidad de promover buenas prácticas, recalcando que la Secretaría de la Mujer no puede aplaudir las expresiones del Gobernador quien debe evitar este tipo de violencia verbal, pero sobre todo actuar y realizar una declaración al respecto porque es necesario que estas conductas no queden impunes.

Insistió entonces que inmediatamente los organismos Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Observatorio de Discriminación en los medios del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI), deben efectuar declaraciones al respecto y repudiar dichas manifestaciones, porque no es menor la preocupación por la escalada de manifestaciones que son de gravedad por ser efectuadas por el primer mandatario provincial de Formosa.

«Desde los distintos sectores e instituciones debemos lograr una sociedad más democrática, sin descalificaciones y reforzar el trabajo para erradicar la violencia por motivos de género», cerró.

