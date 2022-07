«El Gobernador ha intentado cooptar el poder en la Universidad y no lo pudo lograr»

Compartir

Así lo aseguró la Diputada provincial Agostina Vilaggi en los estudios de Expres en Radio cuando fue consultada acerca de sí creía que la creación de la nueva Universidad obedece a un plan de Insfrán por su pérdida de poder en la UNaF.

Vilaggi comenzó diciendo «esa votación fue por unanimidad porque nosotros desde el partido radical entendemos que la educación superior y el acceso a la educación libre es más que importante para el ascenso y superación de las clases sociales».

«En el año 1818 iniciamos este proceso con la reforma universitaria, es por ello que creo que nuestra historia y nuestro convencimiento como radicales nos hace pensar que la creación de una universidad es siempre buena para la ciudadanía. Es por ello que fue nuestro voto a favor en cuanto a la creación y nuestras disidencias en cuanto a otros puntos de la ley», añadió.

Asimismo y consultada acerca de cuáles son los puntos en los que la oposición no se encuentra de acuerdo con el proyecto, la letrada indicó «no estamos de acuerdo con el rector normalizador en el sentido del tiempo que se le da para el Gobernador de la provincia o el Poder Ejecutivo, el que esté a cargo del mismo designe un rector normalizador, violentando de esa forma la independencia universitaria que establece la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior, esto es por un periodo inicial, pero la ley establece que es por un periodo de 6 años y entendemos que es mucho tiempo, máximo un año porque cuando se creó la UNaF, en los primeros meses la situación estaba normalizada y seis años no parece muchísimo».

«Nosotros hemos pedido una modificación cuando nos reunimos en comisión, pero claramente ni siquiera nos han permitido correr una coma del proyecto, lo volvimos a plantear en la sesión del jueves y también otro de los cuestionamientos que hacíamos era por qué la premura de su aprobación porque entró el lunes el proyecto y el jueves estaba aprobado. El miércoles en comisión tuvimos apenas una hora de reunión de comisión porque el debate en comisión no fue fructífero porque cuando habíamos hecho los planteos sobre los cuestionamientos más que nada queríamos ver si existía un estudio de factibilidad, de viabilidad, del porque en Laguna Blanca o que carreras se van a dictar y la creación de las mismas. Siempre tuvimos respuestas evasivas por parte del Diputados del oficialismo y para nosotros era muy importante leer el porqué de todo», señaló la Legisladora provincial.

«El oficialismo dijo que nosotros queríamos dialogar y debemos decir que eso es una gran mentira porque nosotros fuimos con la intención de plantear los puntos de los que queríamos que el proyecto se podía mejorar y sin embargo la respuesta fue que cuando seamos Gobierno nosotros nos fijemos que hacemos», indicó.

«Nosotros somos minoría en el recinto, somos 9 contra 21. No tenemos ninguno de las presidencias de comisiones más allá de que lo hemos solicitado y los días martes que nos reunimos no se tratan proyectos de ley desgraciadamente, se trata los proyectos que ellos quieren y cuando ellos quieren como sucedió con la creación de la Universidad y hay que decir que para mí la que tuvimos fue una puesta en escena más que una reunión en comisión, fue para decir que nos reunimos, escuchamos, pero realmente no vamos a hacer nada de lo que nos dicen. A nosotros no permitir exponer nuestros argumentos porque de inmediato salen con la chicana de cuando seamos gobierno podremos saber la información que queremos tener», manifestó Vilaggi.

Acerca de si Insfrán creó una Universidad porque perdió poder en la UNaF, la Diputada opinó que cree que tiene que ver con eso. «Creo que el Gobernador a través de sus dirigentes o militantes ha intentado cooptar el poder en la Universidad y no lo pudo lograr porque la Justicia Federal se lo ha impedido y le han puesto un límite, la idea de este habrá sido poner a su rector y a sus militantes a la cabeza».

«Vale señalar que esto fue posible gracias a que la gente de ahí también se ha puesto al hombro esto y ante determinadas irregularidades han denunciado», expresó.

«Insfrán tiene esa capacidad de meterse en todos los espacios que se le permite, la Universidad, los clubes de futbol, los clubes de abuelos, en todos los espacios donde puede tener una cuota de poder Insfrán quiere imponer a su gente, sus militantes y manejar a su gusto todo y una Universidad Nacional que sabemos que por ley y por constitución nacional tiene autonomía tiene su independencia hay que defenderlo siempre», aseveró.

«Con relación a la nueva Universidad, debemos decir que aún no sabemos cuáles son las carreras que tienen prevista abrirlas, le hemos preguntado, pero nadie sabe nada de esto. Espero que no sean las mismas carreras que se dictan en la UNaF, lo que se busca es la diversidad en las carreras», explicó.

2023

«El día viernes han asumido las nuevas autoridades del Comité provincial y capital y se han hablado los desafíos de la UCR como protagonistas del cambio en el 2023, obviamente siempre dentro de un Frente Amplio porque nosotros entendemos que la unidad de los partidos es fundamental y esto nos ha permitido hacer una buena elección el año pasado. Nosotros como radicales vamos a llevar a nuestros candidatos que creemos que son los mejores para ocupar los cargos del Ejecutivo, pero siempre eso se va a terminar dirimiendo dentro de este gran frente que conformamos porque sabemos que hay personas muy interesantes dentro del espacio y que las debemos valorar. Ya estamos trabajando y tenemos ciertas fundaciones que funcionan dentro del partido con diferentes cuestiones, pero el compromiso es unificar todas esas personas que se dedican a pensar proyectos y estrategias para el 2023, las vamos a unificar y las haremos un solo grupo de personas o expertos para ver que necesita Formosa y llevarlo adelante, pero es obvio que necesitamos un cambio, un 2023 distinto y estamos para trabajar con la responsabilidad que se merece la ciudadanía formoseña», se explayó.

«Nosotros nos reunimos con todos los sectores de la sociedad, con la Federación Agraria, con la Sociedad Rural, con los gremios docentes, ATE, con todos los protagonistas de la provincia para saber de qué manera podemos ayudarlos y en base a esas reuniones recolectamos sus demandas y proyectamos las mejoras en la provincia de Formosa», cerró.

