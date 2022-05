El Polo Obrero marchó pidiendo una nueva inscripción al bono extraordinario de la ANSES

Compartir

Mientras continúa el cronograma de pago del bono extraordinario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Polo Obrero marchó y se manifestó en todo el país para que se revea la situación de más de 2 millones de personas que quedaron fuera de la inscripción; en Formosa los manifestantes presentaron un padrón de 140 personas ante las autoridades locales. «El Gobierno ha dejado afuera a muchos trabajadores desocupados», expresó Fabián Servín, referente del Polo Obrero, al Grupo de Medios TVO.

«Hoy en todo el país nos estamos movilizando por el refuerzo, al cual el Gobierno ha dejado fuera a más de 2 millones inscritos, de gente que no ha logrado inscribirse, algo que nosotros habíamos advertido en la movilización anterior cuando se abrió el proceso de inscripción; entonces venimos al ANSES. Nos estamos movilizando en todo el país, pidiendo que revean la situación de todos aquellas personas que fueron rechazadas», manifestó Servín.

El pedido puntual en otra jornada de protestas en todo el país es para que las autoridades abran un nuevo proceso de inscripción para acceder a este beneficio, considerado como un «paliativo» ante la escalada inflacionaria.

«Si tomamos en cuenta los IFE’s anteriores, en la provincia cobraron más de 170 mil personas, es decir, que también en este bono vemos un ajuste, se llegó mínimamente a 3 mil personas menos, es decir que el Gobierno ha dejado afuera a muchos trabajadores desocupados. Nosotros habíamos denunciado en su momento que con este sistema online muchos no se pudieron inscribir. Acá tenemos un padrón de 140 personas», precisó al respecto el referente social.

A nivel nacional, este movimiento confeccionó un padrón para presentar ante las autoridades de la ANSES, ya que unas 2 millones de personas habrían quedado fuera del bono de refuerzo, tras los filtros aplicados en el proceso de inscripción.

«En este cuadro de crisis que se profundiza todos los meses, sorprenden los números de la inflación, sobre todo en los alimentos que es en donde más se nota. Es necesario que el Gobierno lleve a la gente un paliativo, que no resuelve el problema de la pobreza», concluyó Servín.

