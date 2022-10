El Presidente Fernández les tomó juramento a las nuevas ministras

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández realizó un llamado a la unidad de todos los sectores que componen el Frente de Todos (FDT), al señalar que sus integrantes tienen que “estar unidos por sobre todas las cosas” porque “la separación no tiene sentido” y afirmó que, «para ganar» las elecciones de 2023, las diferencias deben ser saldadas «en unidad y respetándonos”.

Así lo afirmó en el discurso que pronunció tras tomarle juramento a las tres nuevas ministras que componen el Gabinete nacional -Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Raquel ‘Kelly’ Kismer de Olmos (Trabajo) y Ayelén Mazzina (Mujeres)-, que se realizó este mediodía en el Parque Colón, detrás de la Casa de Gobierno, con una gran asistencia de invitados.

“Con estas tres mujeres que incorporamos hoy al Gabinete estamos queriendo empezar una etapa, en este año que nos falta de Gobierno, para ponerle las fuerzas que hagan falta” porque ,“si hay algo que nos une a ellas, es la convicción de que debemos estar unidos por sobre todas las cosas”, dijo el Presidente Alberto Fernández .

«Aunque nos intenten separar, dividir, la separación no tiene sentido porque, como dice la marcha (peronista), unidos triunfaremos. Debemos estar unidos para ganar y saldar las diferencias en unidad y respetándonos”.

En esa línea, Fernández continuó: “Quiero que en este tiempo, en el que ya está quedando atrás el malestar de la pandemia y tenemos que seguir dando la lucha para garantizar los ingresos para los que trabajan y tengan una vida digna, quiero convocarlos a todos y todas porque esta tarea no es algo de un presidente y sus ministros sino que es algo colectivo que tenemos que asumir y allí todos hacen falta y nadie sobra”.

Compartir

Linkedin Print