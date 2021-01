El PSG confirmó el interés por Messi: “Estamos sentados en la gran mesa”

Compartir

Linkedin Print

Lionel Messi vive un presente complicado en Barcelona no sólo por el rendimiento que está teniendo el equipo, que recientemente perdió la final de la Supercopa de España con el Athletic de Bilbao, sino también a nivel personal, con la incógnita de qué será de su futuro.

A mediados de agosto del año pasado, el astro argentino anunció formalmente su deseo de abandonar la institución de sus amores y, mientras los más poderosos de Europa comenzaban a sacar cuentas para ficharlo, desde el club hicieron lo imposible para que siga siendo el capitán y referente.

Finalmente La Pulga decidió continuar durante los seis meses que le restaban de contrato y luego decidirá qué hará de su vida, tal como lo detalló en la extensa entrevista que le concedió al periodista español Jordi Évole del medio La Sexta.

Entre los candidatos, son dos los que destacan sobre el resto: Manchester City y PSG, y ahora fue uno de ellos el que reconoció el interés por contratarlo.

“Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Pero, por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello”, consideró Leonardo de Araujo, director deportivo del cuadro parisino.

“Pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el asunto”, aseguró, antes de volver sobre sus palabras: “De hecho, no. Todavía no estamos sentados en esa mesa, pero nuestra silla está reservada por si…” y concluyó: “Cuatro meses en fútbol son una eternidad, en especial en estos tiempos”.

Con estas declaraciones, el directivo parisino terminó de reconocer que hay un interés real por contratar a uno de los mejores amigos de Neymar.

Compartir

Linkedin Print