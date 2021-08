El último día que Charlie Watts tocó con los Rolling Stones en México

Compartir

Durante casi 60 años de trayectoria, la famosa banda inglesa deleitó al público mexicano en tan sólo cuatro ocasiones.

El medio artístico internacional está de luto, Charlie Watts murió a los 80 años en Londres tras meses de mantenerse alejado de la música y anunciar su ausencia en la próxima gira de The Rolling Stones por Estados Unidos.

La reconocida banda de rock inglesa se formó en 1962 y sigue vigente hasta nuestros días. La agrupación probó las mieles del estrellato gracias a su novedosa forma de tocar y sus icónicas canciones. Por sus filas han pasado muchos músicos, pero la versión actual del cuarteto esta compuesto por Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts.

El último concierto del legendario baterista con The Rolling Stones en México fue en marzo de 2016 en el Foro Sol por su tour América Latina Olé. Al tan esperado evento asistieron miles de fanáticos mexicanos que se dieron cita afuera del recinto desde tempranas horas de aquel lunes.

Para el concierto se montó un escenario en la explanada central, artefactos que ya habían sido utilizados para otras de sus presentaciones por Latinoamérica. Antes de que la legendaria banda subiera, en punto de las 21:30 horas la agrupación Little Jesus abrió la noche.

Después de unos minutos Mick, Kaith, Ronnie y Charlie tomaron su posición en el centro del escenario. A ritmo de I can´t get no, Miss you, Jumping jack flash, Gimme shelter y Sympathy for the devil, la inolvidable batería de Charlie Watts resonó en la Ciudad de México.

A pesar del paso de los años, la banda inglesa se mantiene en el gusto de jóvenes y adultos mayores que crecieron con sus famosas canciones. Dentro del repertorio musical que el ahora recordado baterista resaltó fue You Can´t always get what you what y Satisfaction.

En ese mes de marzo, Charlie Watts se despidió de México luciendo una clásica vestimenta cómoda, subió al escenario con una playera verde, un pantalón y tenis. Sobre sus tambores y discos sobresalía su blanca cabellera que ya lo caracterizaba.

El costo de los boletos fue desde los 320 hasta los 10 mil pesos mexicanos. El acceso general tuvo un valor económico de 980 pesos y, tras la anunciada venta noviembre de 2015, los boletos se terminaron en cuestión de horas.

América Latina Olé, significó el regreso del grupo de rock a países latinoamericanos tras 10 años de ausencia. Gracias a ese tour The Rolling Stones también visitó países como Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Colombia.

“El público latino es de los mejores del mundo, aportan una energía increíble!”, declaró Mick Jagger en el comunicado donde anunciaron su presentación en México. Durante el concierto, el vocalista pronunció algunas palabras en español con lo que causó el furor de los presentes.

La primer visita de la banda inglesa a México fue en enero de 1995 como parte de su gira mundial Voodoo Lounge. El escenario fue el Autódromo Hermanos Rodríguez, espacio donde por una semana completa, los músicos provocaron gran escándalo, baile descontrolado y gritos entre sus fans mexicanos.

La banda contó con agrupaciones nacionales que dieron pauta a su presentación, el principal de ellos fue Caifanes, grupo que en ese momento se encontraba en las listas de popularidad por su disco El nervio del volcán.

Tres años más tarde, The Rolling Stones regresó a la Ciudad de México para promocionar su producción Bridges to Babylon, producción discográfica que se popularizó por el videoclip Anybody seen my baby donde Angelina Jolie apareció bailando.

La banda de rock mexicana encabezada por Alex Lora fue la agrupación que abrió los conciertos de los ingleses en ese año.

En 2006, Chalie Watss, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, se presentaron en México en el Foro Sol y fue Fobia el grupo que acompañó a los ingleses en esa ocasión.

